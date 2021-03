Verlässt Uth den FC Schalke zum Nulltarif?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Hat Mark Uth noch eine Zukunft beim FC Schalke?

Sicher ist beim FC Schalke in diesen Tagen nur die Gewissheit, dass nichts sicher ist. Das fängt bei der Ligazugehörigkeit an, geht über die noch nicht feststehende sportliche Führung bis hin zum Gesicht des Kaders, der im Sommer eine Runderneuerung erfahren wird. Stürmer Mark Uth wird den Aufräumarbeiten wohl zum Opfer fallen.

Schon vor einiger Zeit soll der FC Schalke beschlossen haben, sich im kommenden Sommer von Uth zu trennen. Der Stürmer ist vertraglich zwar noch bis 2022 an die Knappen gebunden, kostet den klammen Klub aber schlicht zu viel Geld. Allein sein Gehalt würde im nächsten Jahr mit vier Millionen Euro auf die Bücher schlagen. Das kann und will sich Schalke nicht leisten, die Trennung ist somit alternativlos.

Einem Bericht der "Bild" zufolge würden die Königsblauen den 29-Jährigen im Abstiegsfall sogar umsonst abgeben, um besagte vier Millionen Euro einzusparen. Spätestens dann dürfte es leicht werden, einen Abnehmer für Uth zu finden. Mit dem 1. FC Köln gibt es angeblich schon einen Verein, der großes Interesse zeigt.

1. FC Köln knüpft Uth-Deal an Klassenerhalt

Uth spielte bereits in der Rückrunde der Saison 2019/20 auf Leihbasis beim 1. FC Köln und hatte mit seinen fünf Toren großen Anteil am Klassenerhalt der Geißböcke. Das haben sie am Rhein offensichtlich auch nicht vergessen. Nachdem ein fester Transfer im Sommer 2020 trotz großer Bemühungen platzte, wollen Horst Heldt und Co. nun einen neuen Anlauf starten.

Sollte der 1. FC Köln allerdings absteigen, hat sich das Thema Uth auch am Rhein endgültig erledigt, schreibt "Bild". Wohin es Uth dann ziehen könnte, ist nicht klar. Noch wurden keine anderen Klubs mit einer Verpflichtung des Stürmers in Verbindung gebracht.

Als Kölner Alternative gilt übrigens der aktuell nach Frankreich verliehene Anthony Modeste. "Tony kommt im Sommer zurück. Natürlich planen wir mit ihm, er hat einen Vertrag bei uns. Wir sind im Kontakt mit ihm", sagte Held der "Bild".