Medien: Erik ten Hag gibt Gladbach einen Korb

Ajax Amsterdam v ADO Den Haag via www.imago-images

Erik ten Hag wird wohl nicht neuer Gladbach-Trainer

Erik ten Hag wird immer wieder als potenzieller Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach gehandelt. Doch der niederländische Trainer von Ajax Amsterdam hat offenbar gar kein Interesse an dem Gladbach-Job.

Laut dem Journalisten Freek Jansen will ten Hag mindestens noch eine Saison bei Ajax bleiben. "Er hat eine fantastische Zeit bei Ajax. Ihm macht es dort eigentlich immer mehr Spaß", sagte der Experte in der Sendung "NOS Studio Voetbal".

Schließlich spielt Ajax im Gegensatz zu Gladbach in der kommenden Saison aller Voraussicht nach in der Champions League. Außerdem führt der niederländische Rekordmeister die Eredivisie-Tabelle souverän mit elf Punkten Vorsprung an und steht vor dem 35. nationalen Titel. Auch im Pokal und in der Europa League ist Ajax noch vertreten.

Zuletzt hatte die "Rheinischen Post" berichtet, dass Gladbach-Manager Max Eberl bereits Gespräche mit ten Hag geführt habe.

Der Vertrag des 51-Jährigen in Amsterdam läuft zwar noch bis 2022. Zuletzt wurde aber immer wieder über einen vorzeitigen Abschied spekuliert.

Pikant: Mit dem jüngst bei Bayer Leverkusen gefeuerten Peter Bosz wird in niederländischen Medien bereits ein prominenter Nachfolger für ten Hag gehandelt. Bosz hatte Ajax zwischen 2016 und 2017 schon einmal trainiert.

Ten Hag wurde auch beim FC Bayern gehandelt

Ten Hag indes ist in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt. Von 2013 bis 2015 betreute er die U23 des FC Bayern und arbeitete dabei eng und vertrauensvoll mit dem damaligen Profi-Chefcoach Pep Guardiola zusammen.

Als Niko Kovac im Herbst 2019 in München zur Disposition stand, wurde ten Hag als ein möglicher Nachfolgekandidat gehandelt.

Die Spekulationen um seine Zukunft und einen möglichen Wechsel nach Gladbach hatte ten Hag noch im Januar gegenüber "ESPN" als "Gerüchte" abgetan. Das "Algemeen Dagblad" hatte zudem Anfang März ebenfalls vermeldet, ten Hag liebäugele mit einem Verbleib bei Ajax.