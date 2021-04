"Nicht zufrieden": Angefressener BVB wartet auf Werder

Uwe Kraft via www.imago-images.de

BVB-Trainer Edin Terzic erwartet gegen Werder Bremen ein schweres Spiel

Nach dem bitteren Aus in der Champions League kehrt der BVB am Wochenende in den Bundesliga-Alltag zurück. Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic will aus den beiden knappen Niederlagen gegen Manchester City zwar positive Schlüsse ziehen, doch vor dem Spiel gegen Werder Bremen überwiegt noch der Frust.

"Zufrieden sind wir nicht. Wir sind mit der Leistung einverstanden, haben aber beide Spiele verloren", fasste der 38-Jährige die Stimmungslage bei den Westfalen vor dem Heimspiel gegen Bremen am Freitag auf der Pressekonferenz zusammen.

Er habe zwar viele Dinge gesehen, die ihn optimistisch für die restliche Saison stimmen, so Terzic. "Diese Zuversicht allein reicht aber nicht. Wir sind es jetzt schuldig, dass wir diese Leistung jetzt auch in den nächsten Spielen zeigen."

In der Liga steht der BVB in den letzten sechs Spielen vor einer Mammut-Aufgabe. Ganze sieben Punkte muss der Revierklub aufholen, um sich doch noch für die Champions League zu qualifizieren.

Zorc bestätigt Saisonziel Champions League

Sportdirektor Michael Zorc bestätigte dieses Ziel trotz der schwierigen Ausgangslage aber nochmals vehement: "Wir wissen das unser Ziel jetzt schwer ist, aber wir wollen von dem Ziel nicht abrücken, solange es möglich ist. Es gibt auch Beispiele aus der Vergangenheit, wo ähnliche Situationen gemeistert wurden. Diesen Glauben müssen wir versuchen, in die Mannschaft hineinzubringen."

Gegen Bremen könnte Terzic voraussichtlich erneut auf seine Mannschaft aus dem Rückspiel gegen Manchester City zurückgreifen: "Man City hat Kraft gekostet. Aber wir denken, dass alle, die dort dabei waren, auch am Wochenende mitmachen können."

Dennoch hielt es sich der Übungsleiter offen, kurzfristige Rotationen vorzunehmen: "Wir werden gucken, dass wir eine frische, mutige Truppe auf den Platz bekommen. Wie die Aufstellungen dann aussieht, das werden wir noch entscheiden."

Der BVB empfängt die Mannschaft von Florian Kohfeldt am Sonntag (15:30 Uhr, Live im sport.de-Ticker).

Die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Terzic über die Langzeitverletzten und die Torwartfrage +++

"Mit Axel Witsel hatte ich Kontakt am Dienstag, es geht ihm gut und er ist voll im Plan mit der Reha. In dieser Saison wird das aber nichts mehr. Marcel Schmelzer fühlt sich auch immer fitter und belastbarer. Youssoufa ist ebenfalls im Plan, auch da ist die Hoffnung, dass es kürzer dauert als erwartet. Aber wir geben ihm die Zeit dahin zu kommen, wo er schonmal war. Dan-Axel muss immer wieder aufgemuntert werden, weil er noch nicht so aktiv arbeiten kann. Da müssen wir noch Geduld zeigen."

"Für Roman ist das alles keine einfache Situation. Ich versuche immer ehrlich zu sein, ich kann aber nicht immer fair sein, wenn ich mich am Wochenende für elf Spieler entscheiden muss. Er hat das alles aber gut aufgenommen. Er hat einen klaren Weg aufgezeigt bekommen, wo er sich verbessern soll. Den versucht er zu erfüllen, er ist immer da und gibt Gas. Wir sind froh, eine so gute Situation zu haben mit Roman Bürki und Marwin Hitz. Wie viel er aber spielen wird, kann ich jetzt nicht sagen. "

+++ Terzic über die Schlüsse aus der Champions League +++

"Wenn wir uns das anschauen, dann wollen wir Dinge von Mittwoch für Sonntag mitnehmen. Wir waren mutig und gut am Ball. Wie cool wir waren, das Man City wenig Zugriff hatte im hohem Pressing. Wir wollen uns wieder so gut positionieren im Zentrum und uns anbieten. Das ist immer ein Wechselspiel: Was bietet uns der Gegner an und wo können wir ihnen wehtun?"

+++ Terzic nochmal über Bremen +++

"Wenn man das Spiel von Bremen gegen Leipzig gesehen hat, dort sind sie sehr früh ins Pressing gegangen. Wie aggressiv sie waren, das werden sie sich bestimmt auch für Sonntag vornehmen. Es ist schwer durch sie durch zu spielen. Da müssen wir aufpassen, dass wir den Ball nicht zu schnell hergeben. Sie können mit schnellen Stürmern spielen aber auch mit körperlich starken. Dafür müssen wir bereit sein."

+++ Zorc über den DFB +++

"Die Wahrnehmung ist aus relativ weiter Ferne, weil wir auch viel zu tun haben. Wir sind da mehr mit den Trainern im Austausch über die Spieler, wer wie viel belastet werden soll. Ansonsten fühle ich mich nicht berufen, dem Verband Handlungsempfehlungen zu geben."

+++ Terzic über Rotation +++

"Es ist immer ein Mix, was wir empfinden und was die Spieler empfinden. Wir erheben da auch Daten und treffen diese Entscheidungen im Team. Am wichtigsten ist aber, wie der Spieler das selbst wahrnimmt. Wir werden gucken, dass wir eine frische, mutige Truppe auf den Platz bekommen. Wie die Aufstellungen dann aussieht, das werden wir noch entscheiden."

+++ Ist Bremen der Angstgegner? +++

"Angstgegner ist vielleicht übertrieben, aber sie haben uns letztes Jahr aus dem Pokal geworfen. Es wird schwierig. Warum uns Werder aber so sehr geärgert hat, das müsst ihr Florian Kohfeldt fragen."

+++ Terzic über Werder +++

"Es ist schwer das ganze zu erklären. Werder Bremen hat uns in den letzten Jahre sehr häufig geärgert. Sie sind auch im Halbfinale des Pokals und haben das gute Chancen. Wir müssen unsere beste Leistung abrufen. Wir treffen auf eine Mannschaft, die häufig die Formation wechselt, auch innerhalb des Spiels. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir schnell reagieren müssen und dürfen uns in unseren Abläufen nicht stören lassen.

+++ Zorc über die Corona-Regeln +++

"Wir sind über Sebastian Kehl in der Kommission Sport vertreten, dann gibt es noch die medizinischen Seite. Wenn das so entschieden wird, dann akzeptieren wir das. Wir tun hier aber jeden Tag alles, um die Situation, wie sie bei Hertha ist, nicht zu haben. Wir wissen, wenn der Wechselunterricht in NRW wieder losgeht, müssen wir absolut aufpassen. Wir haben ja auch Spieler mit schuldpflichtigen Kindern."

+++ Zorc über die Chancen auf die Champions League +++

"Wir wollen unterstützend wirken. Aki Watzke hat vor dem Hinspiel in Manchester zur Mannschaft gesprochen. Wir wissen das unsere Ziel jetzt auch schwer ist, aber wir wollen von dem Ziel nicht abrücken, solange es möglich ist. Es gibt auch Beispiele aus der Vergangenheit, wo ähnliche Situationen gemeistert wurden. Diesen Glauben müssen wir versuchen, in die Mannschaft hineinzubringen."

+++ Terzic über die Schlüsse aus dem City-Spiel +++

"Zufrieden sind wir nicht. Wir sind mit der Leistung einverstanden, haben aber beide Spiele verloren. Es sah nach dem ersten Spiel so aus, dass wir in die nächste Runde einziehen könnten, deshalb war die Enttäuschung groß. Aber da war auch viel, was wir weiter projizieren können. Diese Zuversicht allein reicht aber nicht. Wir sind es jetzt schuldig, dass wir diese Leistung jetzt auch in den nächsten Spielen zeigen."

+++ Terzic über das Personal +++

"Wir hoffen, dass Thomas Delaney dazu stoßen kann. Er absolviert noch ein individuelles Programm. Bei Jadon Sancho wird es eng werden. Da denken wir eher über die nächste Woche nach. Man City hat Kraft gekostet. Aber wir denken, dass alle, die dort dabei waren, auch am Wochenende mitmachen können."

+++ Los geht's +++

In diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz in Dortmund. Edin Terzic und Michael Zorc sitzen bereits an den Mikrofonen. Zeit für die erste Frage des Tages.

+++ Wie tief sitzt der City-Stachel? +++

Gegen den englischen Top-Klub Manchester City zeigte der BVB im Viertelfinale der Champions League zwei verbissene Kampfspiele. Unter dem Strich stand dennoch das Aus in der Königsklasse. Auch aufgrund unglücklicher Schiedsrichterentscheidungen konnte sich die Borussia nicht für ihr Engagement belohnen. Wie sehr schmerzt die Niederlage noch?

+++ Kampf um die Champions League +++

In der Liga steht für den BVB vor dem Saisonfinale ganz viel auf dem Spiel. Sechs Spiele vor dem Ende der Spielzeit liegt die Terzic-Elf noch immer sieben Punkte hinter dem Minimalziel, der erneuten Qualifikation für die Champions League. Gegen Bremen gilt für die Dortmunder deshalb uneingeschränkte Siegpflicht. Wie geht das Team damit um? +++

+++ Auch Zorc mit dabei +++

Neben Trainer Edin Terzic nimmt auch Sportdirektor Michael Zorc an der Pressekonferenz teil. Der langjährige Macher der Borussia dürfte neben der aktuellen sportlichen Situation auch einige Transfer-Themen ansprechen. Mit dem Poker um Erling Haaland, einem möglichen Abgang von Jadon Sancho und dem geplanten Kader-Umbau im Sommer gibt es auch dort reichlich offenen Fronten.