Akanji erklärt: Darum ist Lewandowski kaum zu stoppen

LennartPreiss

BVB-Profi Manuel Akanji bekam es schon mehrfach mit Robert Lewandowski zu tun

Robert Lewandowski hat sich spätestens im Trikot des FC Bayern zu einem der besten, wenn nicht sogar zu dem besten Mittelstürmer der Welt entwickelt. Das muss mit Manuel Akanji auch ein Profi des BVB neidlos eingestehen.

"Wenn man sich ihn anschaut oder gegen ihn spielt, er hat einfach keine Schwächen", schwärmte der Schweizer Innenverteidiger des BVB im Gespräch mit "bundesliga.com" vom Star des FC Bayern.

Lewandowski sei zwar "nicht so schnell wie Erling [Haaland], aber er ist physisch stark, technisch stark, ein guter Vollstrecker und clever. Er hat alles, was ein Stürmer braucht", lobte Akanji die Stärken des Polen, der in der laufenden Saison als erst zweiter Spieler überhaupt in der Bundesliga-Geschichte die magische 40-Tore-Marke erreichen kann.

Es sei sehr schwierig, gegen Lewandowski zu spielen, gab Akanji zu, der besonders die Konstanz des kommenden Torschützenkönigs hervorhob: "Er zeigt das einfach jedes Jahr."

Vor allem als Verteidiger sei es eine Herausforderung, in das Eins-gegen-Eins mit Lewandowski zu gehen, erklärte der Schweizer, der im gleichen Atemzug jedoch auch sagte: "Es ist schwierig, aber machbar."

Dass Akanjis persönliche Bilanz bzw. die des BVB in den Duell mit dem Polen nicht sonderlich rosig ausfällt, weiß auch der Eidgenosse. "Ich glaube, er hat fast jedes Mal getroffen, wenn er gegen uns gespielt hat. Es ist also nicht leicht, so einen Stürmer aus dem Spiel zu nehmen."

Im Moment, so Akanji, "kann man sagen, dass er der Beste oder einer der Besten der Welt ist. Und es ist wahrscheinlich, dass er das auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch sein wird".

Auf ähnlich hohem Niveau sieht Akanji auch seinen Teamkollegen Erling Haaland in Zukunft. Über den Norweger sagte der Innenverteidiger: "Er ist unglaublich ehrgeizig. Es nervt ihn, wenn er eine Chance liegen lässt. Aber das macht ihn auch besser, weil er es beim nächsten Mal immer besser machen will."