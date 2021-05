Hat Frankfurt den Silva-Nachfolger schon gefunden?

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Randal Kolo Muani wird bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Nach dem Verpassen der Königsklasse muss Eintracht Frankfurt mit der Europa League vorliebnehmen. Zu allem Überfluss wollen zahlreiche Leistungsträger den Klub verlassen. Im Gegenzug muss dringend frisches Personal her - ein möglicher Neuzugang könnte aus Frankreich kommen.

So berichtet "Sky" von konkreten Bemühungen der Eintracht um Angreifer Randal Kolo Muani vom FC Nantes. Man sei "sehr, sehr optimistisch", den Mittelstürmer von einem Wechsel überzeugen zu können, heißt es.

In den vergangenen Monaten hat der 22-Jährige eine erstaunliche Entwicklung hingelegt, die den SGE-Bossen nicht verborgen geblieben ist.

2019/2020 noch drittklassig unterwegs, hat Kolo Muani in Nantes den Durchbruch geschafft und sich gar bis in die französische U21-Nationalmannschaft katapultiert. Bei der Gruppenphase der Junioren-EM wurde er in jedem Spiel eingewechselt.

In der Ligue 1 stehen nach 36 Begegnungen je acht Tore und Vorlagen zu Buche. Erst am vergangenen Wochenende überragte der Knipser gegen Dijon mit zwei Toren und einem Assist.

Kolo Muanis Arbeitspapier läuft 2022 aus, folglich könnte Nantes nur in diesem Sommer noch eine marktwertgerechte Ablöse für den Shootingstar kassieren.

Kolo Muani soll sich für Eintracht Frankfurt entschieden haben

"Sky" zufolge bieten zwar viele Vereine aus ganz Europa (u.a. Watford, Brügge und Southampton) mit, der wuchtige Offensivmann soll sich aber schon für eine Unterschrift am Main entschieden haben.

Im Gespräch ist eine Ablöse zwischen drei und fünf Millionen Euro - vergleichsweise also ein echtes Schnäppchen. In Frankfurt winkt ihm ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier.

Bei der Eintracht könnte Kolo Muani in die Fußstapfen von André Silva treten. Der Goalgetter, der in der laufenden Spielzeit bislang 27 Mal getroffen hat, wird von Manchester City umworben.

Da auch der ausgeliehene Luka Jovic zu Real Madrid zurückkehren dürfte, stehen im Sturm neben Silva nach jetzigem Stand nur die Rückkehrer Goncalo Paciencia und Dejan Joveljic sowie die Talente Ragnar Ache und Ali Akman zur Verfügung.