Unwetter kann BVB-Gala nicht verhindern

Der BVB testete in Altach gegen den FC Bologna

Borussia Dortmund hat im letzten Testspiel der Vorbereitung ein Erfolgserlebnis gefeiert und gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna einen klaren 3:0-Sieg eingefahren.

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose war im ersten Durchgang drückend überlegen und erspielte sich vom Anstoß an gute Chancen. Giovanni Reyna (24.), Nachwuchsspieler Lennard Maloney (42.) und Steffen Tigges (45.) sorgten mit ihren Toren für eine auch in der Höhe verdiente Halbzeitführung.

Der Gegner aus Italien konnte den Schwarz-Gelben derweil kaum einmal wirklich gefährlich werden. Die noch immer mit U-23-Akteuren besetzte Innenverteidigung hatte auch in Abwesenheit der EM-Fahrer Mats Hummels, Emre Can und Manuel Akanji keine Probleme mit den Ideen des Klubs aus der Serie A.

Mit dem Halbzeitpfiff ergoss sich ein starker Regenschauer über dem Spielfeld, der zu einer etwa zehn minütigen Verzögerung führte.

Die Borussia ließ sich davon nicht beeindrucken und zeigte sich auch im zweiten Abschnitt nach dem einwöchigem Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz in guter Form. Zwar forcierte die Rose-Elf nach dem Seitenwechsel das Tempo nicht mehr ganz konsequent. Dennoch ergaben sich durch Brandt (49.) und Reus (77.) noch zwei Top-Chancen.

Zudem hätte es für das Einsteigen von Bologna-Keeper Lukasz Skorupski gegen Felix Passlack einen Elfmeter geben müssen (57.).

Am Samstag geht es für den BVB zurück nach Dortmund. Dort stoßen dann die letzten Teilnehmer der EM-Endrunde zum Kader. Ab dann bleibt dem BVB noch eine Woche für den Feinschliff am neuen System, ehe am 7. August im DFB-Pokal der Pflichtspielauftakt gegen den SV Wehen Wiesbaden ansteht.

+++ 90. Minute, Abpfiff +++

Pünktlich endet das letzte Testspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Bologna mit einem standesgemäßen 3:0-Erfolg. In der zweiten Halbzeit war das Tempo längst nicht mehr so hoch wie noch vor der Pause. Der BVB verwaltete das Ergebnis und setzte gerade im Konterspiel noch einige schöne Nadelstiche. Weitere Tore konnte die mit der Zeit ordentlich durchgewürfelte Mannschaft von Marco Rose aber nicht mehr nachlegen. Dennoch dürfte der Coach mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden sein, die defensiv über 90 Minuten praktisch nichts anbrennen ließ. Nächste Woche Samstag gilt es dann für die Borussia, wenn Rose im DFB-Pokal sein Pflichtspieldebüt gibt. Der Gegner heißt dann SV Wehen Wiesbaden.

+++ 89. Minute +++

Moukoko will es nochmal wissen und nimmt es an der Box mit allen allein auf. Seine Dribbling auf engstem Raum ist allerdings zum Scheitern verurteilt. Die fünf Spieler des FC Bologna können ihn gemeinsam vom Ball trennen.

+++ 85. Minute +++

Eine Doppelchance belebt das Spiel nochmal etwas. Der eingewechselt Raimondo fasst sich ein Herz und geht im Zentrum in eine Einzelaktionen. Aus knapp 20 Metern schließt er mit Links ab. Kobel fliegt zwar, muss aber nicht eingreifen. Den Gegenstoß leitet Reus erst selbst ein und schließt dann schließlich aus zwölf Metern selbst ab. Mit vereinten Kräften können die Italiener den Abschluss blocken, sonst wäre es richtig gefährlich geworden.

+++ 81. Minute +++

Die Wechsel auf beiden Seiten haben hier das Spiel eher gehemmt als neue belebt. Inzwischen geht die Partie unspektakulär dem Ende entgegen. Die Dortmunder haben kein Problem mehr damit, dem Gegner den Ball zu überlassen. Gegenpressing kommt jetzt kaum noch. Aber Bologna fällt auch so nicht viel ein.

+++ 77. Minute +++

Bologna versucht, zu Chancen zu kommen, aber die Borussia verteidigt die Versuche couragiert weg. Wieder wird es im Umschaltspiel in der Folge brenzlig. Zunächst bekommt Moukoko den Ball kurz vor dem Strafraum in aussichtsreicher Position nicht zum Mitspieler. Schließlich setzt Reus nach, holt den Ball zurück und nagelt das Rund aus über 20 Metern an die Latte. Skorupski schaut nur zu und wäre machtlos gewesen.

+++ 74. Minute +++

Die Dortmunder bleiben bei Kontern sehr gefährlich. Reyna löst sich mit toller Ballbehandlung im Zentrum und zeigt einen beherzten Sturmlauf. Aus dem Zentrum bedient er auf der halblinken Seite Moukoko in der Gasse. Der Angreifer verschafft sich etwa Luft und zieht dann direkt mit dem linken Fuß ab. Sein halbhoher Schuss landet aber einen guten Meter neben dem Kasten der Italiener.

+++ 71. Minute +++

Moukoko hat sich augenscheinlich viel vorgenommen, agiert aber etwas zu eigensinnig in dieser Szene. Reus treibt einen Angriff mit großen Schritten voran und legt für den Youngster auf. Statt den Doppelpass zurückzuspielen, geht Moukoko aber ins Dribbling und sucht den Abschluss. So bleibt er in der Deckung hängen, Reus wären ansonsten wohl frei durch gewesen.

+++ 69. Minute +++

Derzeit sind es eher Einzelaktionen, die für Gefahr sorgen. Reyna zieht im Zehnerraum einen Sprint an und verschafft sich etwas Luft. Im Fallen spielt er den Ball auf die rechte Seite zu Passlack. Dessen Flanke missglückt jedoch. Zwar ist Haaland am zweiten Pfosten frei, doch der Ball landet vor ihm im Toraus. Danach ist auch Schluss für den norwegischen Topstürmer. Für ihn kommt Pasalic.

+++ 66. Minute +++

Insgesamt ist das Tempo nach der Pause erwartungsgemäß etwas niedriger. Nach dem heftigen Regenschauer ist der Platz tief, höchste Geschwindigkeiten sind gerade kaum möglich. Zudem hat der BVB in der Konsequenz beim Pressing etwas nachgelassen und agiert deshalb nicht mehr ganz so dominant.

+++ 63. Minute +++

Nachdem es der BVB zuletzt etwas locker angehen ließ, geht es jetzt mal wieder schnell. Reus forciert 20 Meter vor dem Tor das Tempo und spielt den Ball quer zu Haaland. Der Goalgetter schließt kurz vor der Strafraumgrenze direkt mit dem linken Fuß ab. Der Schuss geht allerdings etwas einen Meter links am Tor vorbei.

+++ 61. Minute +++

Nach einer Stunde wechselt Marco Rose zum ersten Mal. Für Steffen Tigges kommt Youssoufa Moukoko. Der Youngster kann nun 30 Minuten lang sein Können zeigen.

+++ 60. Minute +++

Kobel muss zum ersten Mal zugreifen. Bologna hat im zweiten Durchgang bislang mehr vom Spiel und erspielt sich den ersten Abschluss der Partie. Über die linke Seite kombinieren sich die Italiener bis zum Strafraum durch. Der unplatzierte Schuss aus etwas 16 Meter ist jedoch kein Problem für den Neuzugang zwischen den Pfosten.

+++ 57. Minute +++

Wieder setzt der BVB zum Konter an! Haaland sprintet auf der linken Seite seinen Bewachern davon. Seine Flanke lupft er über alle hinweg in den Strafraum zum mitgelaufenen Passlack. Skorupski geht volles Risiko und grätscht mit offener Sohle, trifft dabei aber nur den Dortmunder Verteidiger. Das muss ein Elfmeter sein, aber der Schiedsrichter pfeift nicht. Bei Passlack ist zum Glück der Schock größer als der Schmerz, nach kurzem Durchatmen geht trotz des heftigen Einsteigens gegen ihn weiter.

+++ 55. Minute +++

Eine längere Verletzungspause von Kingsley Michael sorgt für minutenlangen Leerlauf. Inzwischen ist der zur Pause eingewechselte Spieler aber wieder zurück, die Blutung einer Platzwunde nach dem Zusammenprall im Mittelfeld ist gestillt. In der ersten Szenen nach der Pause wird Haaland ins Laufduell mit Skorupski geschickt. Der Norweger kommt einen Schritt zu spät, weil der Keeper voll durchzieht.

+++ 49. Minute +++

Die erste Annäherung der zweiten Halbzeit gehört wieder den Dortmundern! In einer Vier-gegen-zwei-Aktion zieht der BVB die Abwehr auseinander. Reyna setzt Brandt halblinks im Strafraum traumhaft in Szene. Der Mittelfeldakteur geht ins Eins-gegen-eins mit Skorupski. Mit Rechts will er den Ball über den Keeper lupfen. Doch Skorupski kann den Versuch mit einem langen Bein abwehren. Im Nachsetzen setzt Reyna zu einen Fallrückzieher an, bekommt das Leder aber nicht auf das Tor gedrückt.

+++ 46. Minute, Anpfiff der zweiten Halbzeit +++

Mit 15 Minuten Verspätung geht es weiter in Altach. Bologna stößt an, doch nach nur wenigen Sekunden holen sich die Dortmunder das Leder. Anscheinend wollen die Schützlinge von Marco Rose weitermachen, wo sie aufgehört haben.

+++ Und nochmal fünf Minute später +++

Nach Sichtung der Wetterverhältnisse wurde der Anpfiff der zweiten Halbzeit um weitere fünf Minuten nach hinter verschoben. Neue Anstoßzeit ist 18:15 Uhr. Inzwischen sind die Spieler immerhin zurück auf den Rasen und absolvieren ein kurzes Warmup. Wechsel wird es beim BVB nicht geben.

+++ Verschiebung der zweiten Halbzeit +++

Wegen des Unwetters wird die zweite Halbzeit zehn Minuten später angepfiffen. Da das Gewitter derzeit nahe am Stadion vorbeizieht, ist das sicherlich eine vernünftige Entscheidung. Immerhin ist der Regen aktuellen etwas schwächer geworden.

+++ Abpfiff der ersten Halbzeit +++

Mit dem Treffer zu 3:0 endet der erste Durchgang. Der BVB macht mit Abstand sein bestes Testspiel unter Marco Rose und führt verdient mit 3:0. Bis auf wenige Ausnahmen ging es im ersten Durchgang nur in eine Richtung. Die Dortmunder zeigten direktes und effektives Offensivspiel und legten sich den Gegner immer wieder zurecht. So war das 1:0 durch Reyna (24.) die logische Konsequenz der Überlegenheit. Durch Maloney (42.) und Tigges (45.) erspielte sich der Revierklub zwei weitere schöne Treffer. Pünktlich zur Halbzeit hat nun heftiger Regen eingesetzt, in der Regenschlacht der zweiten Hälfte könne es schwieriger werden zu glänzen.

+++ 45. Minute, TOR für den BVB, 3:0 durch Steffen Tigges! +++

Die Dortmunder spielen in dieser Phase wie entfesselt und lassen dem Gegner überhaupt keine Chance. Dahoud narrt mit einem feinen Dribbling gleich drei Gegenspieler, die ihn alle nicht vom Ball trennen können. Der Mittelfeldakteur behält die Übersicht, findet die Lücke und setzt Steffen Tigges in Szene, der locker einschiebt.

+++ 42. Minute, TOR für den BVB, 2:0 durch Lennard Maloney! +++

Da ist das 2:0! Bologna kann eine Ecke von der rechten Seite zwar zunächst klären, setzt dann aber nicht nach. Reus legt sich den Ball auf der linken Seite zurecht und flankt butterweich auf den langen Pfosten. Dort steht Maloney völlig frei und köpft aus knapp zehn Metern mit seiner wundervollen Flugkurve ins linke obere Toreck ein. Ein Schöner Treffer des U23-Akteurs!

+++ 40. Minute +++

Bologna kann sich kaum einmal wirklich befreien, so groß ist der Druck der Dortmunder im Gegenpressing. Zwar unterbinden die Italiener vereinzelt die Ideen des BVB, doch beim Spielaufbau tut sich das Team schwer. Immer wieder landen die langen Schläge aus der Abwehr im Seitenaus.

+++ 37. Minute +++

Gerade Marco Reus hinterlässt heute bislang einen starken Eindruck. Der Kapitän ist beweglich und kreativ und war so an etlichen schönen Angriffen beteiligt. Über die Außenbahnen blieben die Borusse aber bislang etwas unter ihren Möglichkeiten. Insbesondere den Flanken von Nico Schulz fehlte bislang fast jegliche Präzision.

+++ 35. Minute +++

In der Folge setzen sich die Dortmunder wieder in der Hälfte des FC Bologna fest. Dahoud probiert sich an einem Distanzschuss, der nächste Angriff bietet einen tollen Doppelpass zwischen Reus und Haaland. Letztlich legt sich der Kapitän das Leder aber einen Stück zu weit vor. Obwohl er frei durch ist, kann er nicht rechtzeitig abschließen, bevor Skorupski am Ball ist.

+++ 32. Minute +++

Eine Ecke bringt etwas Entlastung für die Italiener, eine echte Torchance sieht aber anders aus. Dijks und Soumaoro behindern sich am zweiten Pfosten und können die Flanke deshalb nicht verarbeiten. Der Ball landet schließlich auf Höhe des Elfmeterpunktes, wo allerdings nur BVB-Spieler stehen. Dahoud klärt locker mit einem Befreiungsschlag.

+++ 28. Minute +++

Das Spiel läuft gerade nur ein eine Richtung und der BVB erspielt sich die nächste Torchance. Die Dortmunder lassen das Rund gut laufen und kombinieren sich über Brandt und Dahoud in die Box durch. Reus wird schließlich zehn Meter vor dem Tor gefunden, trifft den Ball bei seinem Abschluss aber nicht richtig. Dennoch rutscht Skorupski der Versuch durch, Dijks kratzt das Leder im letzten Moment noch für den geschlagenen Torhüter von der Linie.

+++ 24. Minute, TOR für den BVB, 1:0 durch Gio Reyna! +++

Wieder ein schöner Spielzug und diesmal landet der Ball im Netz! Dahoud zieht im Zehnerraum zwei Gegenspiel auf sich und legt dann schön zur Seite ab. Über Reyna kommt der Ball zu Haaland, der sofort steil geht. Mit seinem Flachschuss aus spitzem Winkel zwingt er Skorupsi zu einer Glanztat. Der Abpraller landet aber vor den Füßen von Reyna, der aus elf Meter kompromisslos unter die Latte einschiebt.

+++ 21. Minute +++

Der beste Angriff der Partie endet fast mit der Führung für die Dortmunder. Reus holt sich den Ball im Mittelfeld mit starkem Körpereinsatz von Svanberg und macht das Spiel schnell. Auf der linken Seite ist Brandt mitgelaufen, der den Ball fein von Reus in den Lauf serviert bekommt. Mit Links löffelt er das Rund auf den zweiten Pfosten, wo Haaland wuchtig auf das Tor köpft. Skorupsi kann den Versuch gerade noch abwehren, obwohl der Ball gegen seinen Laufgeköpft ist. Starke Aktion aller Beteiligten!

+++ 18. Minute +++

Die Dortmunder bekommen einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen. Doch Julian Brandt hebt den Ball aus dem rechen Halbfeld nicht über die Mauer. Zwar bekommt der Achter den zweiten Ball, doch seine Flanke rutscht am zweiten Pfosten ins Toraus durch. Papadopulos kann dem Leder nur hinterherschauen.

+++ 16. Minute +++

Beinahe ist Haaland wieder durch, doch abermals ist es Abseits. Dahoud schickt den Norweger mit einem feinen Zuspiel in die Tiefe, allerdings steht Haaland einige Zentimeter zu weit vorne. Den steilen Pass hatte er ohnehin nicht optimal kontrollieren können.

+++ 15. Minute +++

Reus beweist im Zehnerraum gute Ideen und sucht die Mitspieler immer wieder mit seinen Steckpässen. Diesmal findet er Tigges halblinks im Korridor. Der Angreifer geht fast bis zur Grundlinie durch, im letzten Moment will er in die Mitte zu Haaland ablegen. Torhüter Skorupski hat das aber geahnt und fängt den Ball sicher ab.

+++ 13. Minute +++

Die Dortmunder zeichnen sich in den ersten Minuten durch schnelles Gegenpressing auf. Immer wieder holt sich die Rose-Elf die Bälle noch am gegnerischen Strafraum zurück und setzt sich zum wiederholten Male dort fest.

+++ 10. Minute +++

Auch die Italiener melden sich erstmals am gegnerischen Strafraum an. Die Zuordnung beim BVB stimmt nicht und Bologna nutzt dies für einen schnellen Vorstoß. Sansone hat auf der halbrechten Seite viel Zeit und flankt in die Mitte. Dort laufen gleich drei Spieler gegen zwei Dortmunder ein, doch Svanberg drückt den Ball per Kopf letztlich deutlich über das Tor. Das war dennoch brenzlig.

+++ 9. Minute +++

Die Borussia trifft, doch die Fahne ist oben. Haaland gewinnt den Ball auf der linken Außenbahn und spielt direkt einen Doppelpass mit Tigges. Als der Ball zurück zum Norweger kommt, steht er allerdings mit einer Fußspitze im Abseits.

+++ 7. Minute +++

Dahoud zieht bei den Dortmunder im Zentrum bislang die Fäden und fordert die Zuspiele an. Seine direkten Ideen in die Spitze sind aber derzeit eher wechselhaft, sodass nicht jede Ballbesitzphase zwingend ind Richtung Tor geht.

+++ 5. Minute +++

Der BVB setzt auf schnelle Angriffe und hält sich hier nicht mit unnötigen Querpässen auf. Nico Schulz kann sich auf der linken Seiten wiederholt durchsetzen. gleich zweimal kommt die Flanke des Außenverteidigers aber nicht genau genug in der Mitte an. Tigges und Reus fehlen jeweils gleich mehrere Meter zum Abschluss.

+++ 2. Minute +++

Und gleich der nächste Abschluss. Die Dortmunder strahlen viel Spielfreude aus und erspielen sind prompt den ersten Eckball. Reus geht nach der Hereingabe an der Strafraumgrenze volles Risiko und zieht direkt ab. Sein Schuss geht etwa zwei Meter links am Tor vorbei, Tigges versucht noch, den Ball aufs Tor zu drücken, verpasst aber am Fünfer knapp.

+++ 1. Minute, Anstoß ++

Der Ball rollt und der BVB setzt sich sofort in im letzten Drittel fest. Über Dahoud und Reus kommt der Ball auf der rechten Seite zu Reyna. Der Amerikaner fackelt nicht lange und flankt sofort flach auf den ersten Pfosten. Reus kommt dort nur Zentimeter zu spät, beinahe hätte es hier früh geklingelt.

+++ Die Akteure betreten den Rasen +++

Untern dem Jubel der Zuschauer laufen die Spieler beider Mannschaften ins Stadion ein. Kapitän Marco Reus gewinnt die Platzwahl, gleich darf der BVB anstoßen.

+++ Gleich geht es los +++

In wenigen Minuten beginnt der letzte Härtetest von Borussia Dortmund vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal am 7. August. Die letzten Vorbereitungen am Spielort in Altach laufen bereits, sodass einem pünktlichen Start eigentlich nichts im Wege steht. Auch etliche BVB-Fans sind im Stadion, etwa 4.500 Tickets wurden verkauft.

+++ So spielt der BVB +++

Die Borussia hat inzwischen vermeldet, mit welcher Startelf sie ins letzte Testspiel der Vorbereitung geht. Diese elf Akteure schickt Marco Rose zunächst auf den Rasen. Noch immer fehlen bei den Schwarzgelben viele Stammkräfte, auch Neuzugang Donyell Malen ist noch nicht im Kader.

Die Italiener setzen auf diese Elf:

+++ BVB sucht noch nach dem Rose-System +++

Zur neunen Saison hat sich bei Borussia Dortmund viel verändert. Mit dem neuen Trainer Marco Rose kommt eine frische Spielidee zum Revierklub, die allerdings erst noch eingeübt und erprobt werden muss. Der neue Coach stimmte die Fans schon einmal darauf ein, dass auch zum Saisonstart noch nicht alles stimmen wird. "Es kann holpern, gar keine Frage", sagte Rose jüngst den "Ruhr Nachrichten".

+++ Durchwachsene Ergebnisse +++

Noch greifen die Zahnräder beim BVB nicht wirklich ineinander - das bewiesen auch die Ergebnisse der Testspiele. In den bisherigen drei Duellen gab es für die Rose-Elf lediglich einen Sieg. Auf das 2:0 gegen den FC Gießen folgten zwei Niederlagen gegen Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum (1:3) und Athletic Bilbao (0:2).

+++ Pflichtspielstart nur noch eine Woche entfernt +++

Nach dem letzten Test gegen Bologna geht es für den BVB dann mit großen Schritten in Richtung Pflichtspiel-Auftakt. Schon kommende Woche (7. August) startet die Borussia mit dem Pokalspiel in Wiesbaden in die neue Saison. Danach folgen der Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (14. August) und das Supercupfinale gegen den FC Bayern (17. August).