FC Bayern fängt sich Korb von Inter-Juwel

Lucien Agoume wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Da sich Inter Mailand in einer schwierigen Finanzlage befindet, will der italienische Meister in Zukunft vermehrt auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzen. Dazu gehört offenbar auch Lucien Agoume, der beim FC Bayern Interesse hervorruft.

Sollte sich eine günstige Option im zentralen Mittelfeld ergeben, so hieß es zumindest in den vergangenen Wochen, wäre der FC Bayern nicht abgeneigt. Nach einem Bericht des Portals "Calciomercato.com" signalisiert der Bundesliga-Dauermeister nun Interesse an Lucien Agoume.

Demnach bemühen sich viele Klubs um eine Ausleihe des 19-Jährigen, der aber wohl bei seinem Stammklub bleiben will. Die Bayern würden sich im Gegensatz zur Konkurrenz dauerhaft mit Agoume verstärken wollen.

In Mailand sehen ihn die Verantwortlichen eher in der Vertreterrolle für Marcelo Brozovic – auf Dauer soll sich Agoume bei den Profis etablieren. Dort stehen in den kommenden Wochen noch einige Veränderungen an.

FC Bayern sucht zukunftsfähiges Personal für die Mittelfeldzentrale

Auf Inter lastet ein 630 Millionen Euro großer Schuldenberg. Achraf Hakimi musste bereits für 60 Millionen Euro an Paris Saint-Germain zwangsverkauft werden, überdies sollen Spieler wie Arturo Vidal, der in Mailand zu den Topverdienern gehört, noch bis Ende August aus dem Kader entfernt werden.

Agoume schloss sich Inter im Sommer 2019 an. Die Nerazzurri investierten damals immerhin 4,5 Millionen Euro Ablöse. In der vergangenen Saison ließ sich Agoume an Aufsteiger Spezia Calcio ausleihen. Dort kam er auf zwölf Einsätze mit insgesamt 800 Spielminuten in der Serie A.

Der FC Bayern sucht wiederum nach zukunftsfähigem Personal für die Mittelfeldzentrale. Michael Cuisance und Corentin Tolisso könnten noch in diesem Sommer wechseln, Marc Roca ist den Nachweis seiner Bundesligatauglichkeit bislang schuldig geblieben.