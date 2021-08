Medien: Alles klar zwischen Sabitzer und Bayern

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Wechselt Marcel Sabitzer von RB Leipzig zum FC Bayern?

Wechselt Marcel Sabitzer in diesem Sommer noch von RB Leipzig zum FC Bayern? Geht es nach dem Spieler und dem Rekordmeister, dann wäre der Transfer schon längst über die Bühne gegangen. Das zumindest behauptet die "Sport Bild".

Dass Marcel Sabitzer ins Visier des FC Bayern geraten ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Widersprüchliche Meldungen gibt es allerdings darüber, wie der Stand in den Verhandlungen ist bzw. ob es überhaupt schon Verhandlungen gegeben hat. Zumindest der österreichische Nationalspieler und die Münchner haben aber offenbar intensiv miteinander gesprochen.

Wie "Sport Bild"-Chefreporter Christian Falk in seinem "Bayern Insider"-Podcast behauptet, ist zwischen dem FC Bayern und Marcel Sabitzer schon alles geklärt. Sowohl auf ein Gehalt als auch auf die Laufzeit haben sich Klub und Spieler demnach geeinigt.

Alles andere als einig sind sich die Münchner allerdings mit RB Leipzig. Hasan Salihamidzic und die Münchner sind sich angeblich darüber im Klaren, dass die Sachsen ihren Kapitän auf keinen Fall zum Schnäppchenpreis ziehen lassen werden. Mindestens 20, im Idealfall sogar 30 Millionen Euro sollen sich die "Roten Bullen" für den 27-Jährigen wünschen.

Dem FC Bayern fehlt Geld

Bei derartigen Summen ist der FC Bayern Stand heute allerdings aus dem Rennen. Für Transfers in dieser Größenordnung ist Falk zufolge im Moment einfach kein Geld da. Daher muss der FC Bayern zunächst Spieler verkaufen, um Einnahmen zu generieren. Davon wird letztlich abhängen, ob Sabitzer über den 31. August hinaus noch das Trikot der Leipziger trägt oder nicht.

Die "Münchner Abendzeitung" hatte in dieser Woche von ganz ähnlichen Entwicklungen berichtet und von "weit fortgeschrittenen Verhandlungen" geschrieben. Der "kicker" hingegen will von Zweifeln in der Vorstandsetage des FC Bayern erfahren haben.