Real Madrid will DFB-Star zum Nulltarif

Matt Impey/Shutterstock via www.imago-images.de

Real Madrid hat angeblich ein Auge von Antonio Rüdiger geworfen

Mit Sergio Ramos (Paris Saint-Germain) und Raphael Varane (Manchester United) hat Real Madrid in diesem Sommer zwei Spieler verloren, die in den letzten Jahren das defensive Zentrum der Königlichen bildeten. Ex-Bayern-Profi David Alaba wird in der anstehenden Saison eine der beiden Positionen einnehmen, die andere ist mehr oder weniger vakant. Eine Lösung ist aber offenbar schon in Sicht.

"Sky Sports" berichtet, dass sich Real Madrid im kommenden Sommer um Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea bemühen wird. Der Vertrag des 28-Jährigen an der Stamford Bridge läuft 2022 aus, die Königlichen hoffen angeblich darauf, dass der Innenverteidiger zum Nulltarif ins Bernabéu wechselt.

Noch hat es dem Bericht zufolge keinen Kontakt zwischen dem spanischen Rekordmeister und Rüdiger gegeben, die Königlichen seien von den Qualitäten des Deutschen jedoch überzeugt.

Bekommt Real Madrid Antonio Rüdiger zum Nulltarif?

Fraglich ist allerdings, ob Real Madrid überhaupt die Chance bekommen wird, Rüdiger zum Nulltarif unter Vertrag zu nehmen.

Der Abwehrspieler war unter Thomas Tuchel in London gesetzt, spielte im Endspurt der Premier League als auch in den K.o.-Spielen der Champions League regelmäßig. Dass die Blues den Vertrag mit dem 28-Jährigen im Laufe der kommenden Saison verlängern, ist alles andere als ausgeschlossen. Spätestens dann hätte sich der königliche Wunsch nach einem ablösefreien Wechsel in Luft aufgelöst.

Bevor Thomas Tuchel die Geschicke in London übernahm, war die Perspektive von Rüdiger noch eine ganz andere. Unter Ex-Trainer Frank Lampard kam der Innenverteidiger nur selten zum Zug. Gerüchte über seinen Abschied häuften sich. Sowohl ein Wechsel zum FC Barcelona als auch ein Wechsel zu Paris Saint-Germain wurden diskutiert. Mittlerweile ist das aber kein Thema mehr.