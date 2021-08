Meister Lille kassiert 0:4-Heimpleite zum Ligastart

AFP/SID/FRANCOIS LO PRESTI

Meister OSC Lille verliert mit 0:4 gegen Nizza

Der französische Fußball-Meister OSC Lille hat die Saison-Heimpremiere in der Ligue 1 gründlich in den Sand gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Jocelyn Gourvennec unterlag am zweiten Spieltag OGC Nizza mit 0:4 (0:3).

Dabei legte das Team von Christophe Galtier, der kurz nach dem Titelgewinn mit Lille das Traineramt bei Nizza übernommen hatte, einen Blitzstart hin.

Der dänische Nationalspieler Kasper Dolberg sorgte bereits in der ersten Spielminute für die Führung, kurz darauf traf auch Hicham Boudaoui (5.). Amine Gouiri traf per Elfmeter (45.+3) ehe Dolberg für den Endstand sorgte (63.).

Erst Anfang August hatte Lille gegen Paris St. Germain (1:0) noch den ersten Supercupsieg der Vereinsgeschichte gefeiert.