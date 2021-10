Klopp nimmt Ex-BVB-Star Sancho in Schutz

Matt West/Shutterstock via www.imago-images.de

Noch nicht richtig in Manchester angekommen: Jadon Sancho

Manchester United befindet sich in einer sportlichen Krise. Neuzugang Jadon Sancho konnte bislang noch nicht überzeugen und sein Trainer Ole Gunnar Solskjaer setzt nicht auf ihn. Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat den Ex-BVB-Star nun verteidigt.

Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United kam Jadon Sancho in elf Pflichtspielen für die Red Devils zum Einsatz. Nur insgesamt fünfmal stand der junge Engländer dabei in der Startelf. An einem Treffer war er bislang noch nicht direkt beteiligt. Kritik an Sancho gibt es deshalb schon länger.

Unter deutlich mehr Druck steht allerdings sein Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Nach der Heim-Klatsche gegen den Erzrivalen aus Liverpool (0:5) wackelt sein Stuhl bedenklich. Dass sein Fokus aktuell nicht auf der richtigen Einbindung des Ex-BVB-Profis liegt, ist verständlich, aber potenziell auch eine große Chance, die Solskjaer auslässt.

Das sieht zumindest Jürgen Klopp so. Ausgerechnet der Trainer aus dem rivalisierten Liverpool schlug sich nun auf die Seite des englischen Nationalspielers. "Jadon Sancho ist ein Weltklasse-Talent. Er hat alles, um zukünftig einer der besten Spieler der Welt zu werden", zitierte "Sky Sports" den 54-Jährigen.

Sancho "ein Geschenk" für United

In England werden über Klopp hinaus auch die Stimmen lauter, die Sancho in Schutz nehmen. "Letztendlich sollte er kein Problem für den Trainer darstellen. Er sollte ein Geschenk sein, aber derzeit fühlt es sich nicht so an", heißt es in einer Analyse des britischen Bezahlsenders.

Die Kritik fokussiert sich zunehmend auf Solskjaer, dem vorgeworfen wird, keinen funktionierenden Plan für die Startruppe rund um Cristiano Ronaldo zu haben. Vor kurzem hat sich schon United-Legende Gary Neville schützend vor Sancho gestellt und ihn als ein "Opfer der aktuellen Leistungen der Mannschaft".

Sollte es tatsächlich zu einem Trainerwechsel in Manchester kommen, könnte Sancho einer der großen Gewinner werden. Solskjaer scheint noch kein allzu großer Fan von ihm zu sein.