Schalker Fans fordern Grammozis-Entlassung

Dimitrios Grammozis steht bei den Fans des FC Schalke 04 in der Kritik

Durch die Last-Minute-Niederlage beim 1. FC Heidenheim wurde der jüngste Aufwärtstrend des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga am Freitag jäh gestoppt - und das ausgerechnet wenige Tage nach dem peinlichen Pokal-Aus bei Drittligist 1860 München. Im Fan-Lager werden erneut Rufe nach dem Rauswurf von Trainer Dimitrios Grammozis laut.

Eine bittere Pleite für den FC Schalke 04 und, aus Sicht der Fans, ein Hauptschuldiger: Trainer Dimitrios Grammozis bekam auf Twitter den ganzen Ärger der Anhänger nach dem 0:1 in Heidenheim ab.

Ein häufiger Vorwurf: Grammozis lasse auf Schalke "Anti-Fußball" spielen. Kommentare, die seine Entlassung fordern, erfreuten sich hohem Zuspruch auf Twitter.

FC Schalke 04: "Wenn wir gewinnen, dann nur über individuelle Klasse"

Für Verständnislosigkeit bei den Schalker Fans sorgte insbesondere, dass Grammozis in Heidenheim trotz spielerischer Einfallslosigkeit nur zwei seiner fünf Wechsel-Optionen für frische Impulse nutzte.

Erst in der 79. Minute brachte er mit Blendi Idrizi einen frischen Spieler. Offensiv wechselte Grammozis erst in der Nachspielzeit, nachdem die Hausherren nach einem Freistoß die Führung erzielt hatten.

"Mit Grammozis-Ball steigst du halt nicht auf", prognostizierte ein User. Ein anderer Fans analysierte: "Wenn wir gewinnen, dann nur über individuelle Klasse und nicht über die Taktik von Grammozis".

FC Schalke 04 auch im DFB-Pokal ausgeschieden

Dass der FC Schalke 04 in den letzten Wochen vier Liga-Siege in Folge feiern konnte und dabei jeweils ohne Gegentor blieb, war am Freitagabend im nebeligen Heidenheim schnell vergessen. Nach dem Aus im Pokal bei 1860 München unter der Woche (0:1) gab es für die Grammozis-Elf die zweite bittere Niederlage binnen weniger Tage.

Für den S04-Coach ist es nicht das erste Mal, dass es für ihn in Gelsenkirchen Gegenwind gibt. Kritik an seiner Person und an der wenig begeisternden Spielidee ziehen sich als roter Faden durch die Saison.

Nichtsdestotrotz hat Schalke 04 weiterhin alle Trümpfe auf den direkten Wiederaufstieg in der eigenen Hand. Als Tabellendritter liegt der Revierklub in Schlagdistanz zu den Spitzenteams FC St. Pauli und Jahn Regensburg.