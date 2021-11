Österreichs U21 ohne Kapitän Daniliuc

APA/AFP

Nizza-Verteidiger Daniliuc (l.) fällt für U21 aus

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch muss in den EM-Qualifikationsspielen in Aserbaidschan (12. November) und in Ried gegen Kroatien (16. November) neben Rapids Leo Greiml verletzungsbedingt auf einen weiteren Innenverteidiger verzichten. Kapitän Flavius Daniliuc steht laut ÖFB-Angaben wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung. Dafür kehren mit Romano Schmid, Patrick Wimmer, Christoph Klarer und Vesel Demaku vier Stammkräfte zurück, die im Oktober noch gefehlt hatten.

Die Österreicher stehen nach einer 1:3-Niederlage in Finnland bereits unter Zugzwang. "Noch ist für uns nichts verloren, aber wir müssen zurück in die Erfolgsspur kommen", meinte Trainer Gregoritsch. In Aserbaidschan dürfe man sich "keine Ausrutscher" erlauben. Dann warte gegen Gruppenfavorit Kroatien "ein echtes Schlüsselspiel". Dafür könnte auch Verstärkung aus dem A-Team kommen, in das mit Salzburgs Nicolas Seiwald und Junior Adamu zwei U21-Hoffnungsträger hochgezogen worden sind.

Erstmals im Kader der U21-Auswahl stehen mit Leonardo Ivkic, Muharem Huskovic (beide 18 Jahre) und Matthias Braunöder (19) drei junge Akteure der Wiener Austria. Rechtsverteidiger Ivkic und Angreifer Huskovic wären noch U19-berechtigt. Sie sind nach dem bereits beim A-Team tätigen Barcelona-Legionär Yusuf Demir und Admiras Onurhan Babuscu die Spieler Nummer drei und vier aus dem Jahrgang 2003, die sich im U21-Nationalteam beweisen dürfen.

ÖFB-U21-Kader gegem Aserbaidschan und Kroatien

Tor: Lukas Gütlbauer (FAC Wien), Niklas Hedl (SK Rapid Wien), Benjamin Jenciragic (FC Admira)

Abwehr: David Affengruber (SK Sturm Graz), Emanuel Aiwu (SK Rapid Wien), Jonas Auer (SK Rapid Wien), Niklas Geyrhofer (SK Sturm Graz), Leonardo Ivkic (FK Austria Wien), Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf/GER), David Nemeth (FSV Mainz/GER), Felix Seiwald (SV Ried)

Mittelfeld: Thierno Ballo (SK Rapid Wien), Matthias Braunöder (FK Austria Wien), Vesel Demaku (FK Austria Wien), Alexander Prass (SK Sturm Graz), Romano Schmid (Werder Bremen/GER), Kai Stratznig (WAC), Matthäus Taferner (WAC), Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld/GER)

Angriff: Muharem Huskovic (FK Austria Wien), Luca Kronberger (FC Admira), Marlon Mustapha (FC Admira), Thomas Sabitzer (WSG Tirol)

