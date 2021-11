Helmer attestiert BVB-Duo "Tempoprobleme"

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Thomas Helmer blickt kritisch auf den BVB

Nach der Niederlage gegen RB Leipzig (1:2) rangiert Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga nunmehr vier Punkte hinter dem FC Bayern. Ex-Profi Thomas Helmer sieht den BVB nicht auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister.

"Den vermeintlich ersten Herausforderer aus Dortmund plagen große Schwierigkeiten in der Defensive", erklärte Helmer in seiner "kicker"-Kolumne: "Ich habe das Pokalspiel gegen den Zweitliga-Letzten aus Ingolstadt live im Stadion erlebt und beim mageren 2:0-Sieg Ballgeschiebe mit vielen Quer- und Fehlpässen, vor allem von Brandt, gesehen."

In der Rückwärtsbewegung hätten Mats Hummels und Axel Witsel "Tempoprobleme, der Defensive mangelt es an Stabilität", befand der 56-Jährige. Als positive Erscheinungen hob Helmer BVB-Keeper Gregor Kobel sowie Mittelfeldmotor Jude Bellingham hervor.

"Insgesamt vermittelt dieses BVB-Team nicht die nötige Überzeugung", kritisierte Helmer das Dortmunder Kollektiv: "Man will in Dortmund zwar nichts von Defiziten in der Mentalität hören, aber Reus' Äußerungen in Leipzig zielen in diese Richtung, als er die erste Halbzeit scharf kritisierte und sich einbezog. Der BVB wird den FCB wieder nicht gefährden können."

Körpersprache des FC Bayern "eine ganz andere"

Die Körpersprache des FC Bayern sei hingegen "eine ganz andere". "Ich selbst musste bei meinem Wechsel vom BVB nach München 1992 dieses Selbstverständnis erst lernen", verriet Helmer: "Ein halbes Jahr dauerte es – und ich wollte fast schon hinschmeißen –, ehe ich begriff, was die Bayern-DNA verlangt: Wir sind Bayern, wir verlieren nicht!"

Damit würde nicht jeder Spieler klarkommen, wie das Bespiel Leroy Sané zeige. "Ihn hat Nagelsmann in die Spur gebracht, sein tolles Comeback ist des Trainers Verdienst. Diese totale Fokussierung auf den Erfolg muss aber nicht allein von der Mannschaft und dem Trainer, sondern auch den Oberen des Klubs gelebt werden", lobte Helmer die Entwicklung des Nationalspielers.