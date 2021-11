Watzke reagiert auf Rummenigge-Stichelei

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (l.) reagiert auf die Worte von Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern

Nach vier Liga-Siegen in Serie setzte es für Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende einen Rückschlag: RB Leipzig zwang den BVB mit 2:1 in die Knie. Der große Konkurrent FC Bayern quittierte die Pleite mit einer spitzen Bemerkung. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke reagierte nun auf die Stichelei aus München.

Nach dem Sieg des FC Bayern zuhause im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg (2:1) und der späteren 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund bei RB Leipzig äußerte Rummenigge im Gespräch mit der "Bild": "Dortmund hat wieder verloren, jetzt können wir schon langsam die Meisterschale etwas entstauben!"

Worte aus der an der Säbener Straße so beliebten Abteilung Attacke, die Watzke aber nur ein müdes Lächeln abringen: "Das dürfen die Bayern gern sagen. Wir ticken anders", zitieren die "Ruhr Nachrichten" den BVB-Boss. "Nach dem 0:5 der Bayern im Pokal habe ich keinen Dortmunder gehört, der gesagt hätte, dass wir schon den Pokal polieren oder etwas Ähnliches", so Watzke weiter.

In der 2. Runde des DFB-Pokals kassierten die Bayern eine ebenso überraschende wie derbe 0:5-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Titelverteidiger BVB steht nach einem Sieg (2:0) gegen den FC Ingolstadt hingegen im Achtelfinale.

Insgesamt zog Watzke zudem eine überraschend positive Zwischenbilanz: "Die Ergebnisse in der Liga und im Pokal sind in Ordnung. In der Champions League hinken wir einen Punkt hinterher. Aber insgesamt ist das nicht schlecht – und wir haben es in der eigenen Hand", erklärte das BVB-Urgestein. Vor allem angesichts der vielen Verletzungen hätte man sich gut geschlagen.

Watzke: Dann scheidet der BVB aus der Champions League aus

Das Ende der Verletztenmisere ist es auch, dem Watzke sehnsuchtsvoll entgegen blickt. Die Hoffnung des 62-Jährigen ruht dabei auf der anstehenden Länderspielpause. "Sie gibt uns etwas Zeit, einige Verletzungen auszukurieren, sodass hoffentlich der eine oder andere Spieler in unseren Kader zurückkehren kann", so Watzke. "Jeder, der wieder fit ist, wird uns helfen. Denn wir müssen nach der Pause sofort da sein."

Zumal nach den Länderspielen unmittelbar ein sehr wichtiges Spiel auf dem Plan steht: Am 24. November gastieren die Dortmunder im Rahmen der Champions-League-Gruppenphase bei Sporting in Lissabon. Bei einer Pleite droht das Aus aus dem Wettbewerb.

"Verlieren wir, scheiden wir zu 99 Prozent aus der Champions League aus", bestätigte Watzke. Ein Punkt sei das Minimalziel.