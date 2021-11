Augenthaler von Bayern-Dominanz gelangweilt

kolbert-press/Ulrich Gamel via www.imago-images.de

Von der Dominanz des FC Bayern gelangweilt: Klaus Augenthaler

Klaus Augenthaler, der zusammen mit dem FC Bayern etliche Titel als Spieler gewann, ist von der Dominanz des Rekordmeisters gelangweilt. Die aktuelle Saison sei im Grunde bereits entschieden.

Bei einem Podiumsgespräch im Passauer Medienzentrum hat sich der frühere Abwehrchef des FC Bayern über den aktuellen Titelkampf in der Bundesliga geäußert. Im Zweikampf mit dem BVB sieht er einen entscheidenden Vorteil für die Münchner. "Wenn man die Kader vergleicht, dann sind die Bayern in der Breite besser aufgestellt", so Augenthaler.

Was das für die laufende Spielzeit bedeute? "Man muss es erst beweisen, aber ich denke schon, dass man auch die nächste Schale einfahren kann", fügte der 64-Jährige an.

Der BVB liegt nach elf Spieltagen als Tabellenzweiter vier Punkte hinter dem FC Bayern.

Ähnlich äußerte sich zuletzt schon Karl-Heinz Rummenigge. "Dortmund hat wieder verloren, jetzt können wir schon langsam die Meisterschale etwas entstauben", schickte der ehemalige FCB-Vorstandsvorsitzende eine deutliche Ansage in Richtung des BVB.

Bundesliga: Augenthaler gelangweilt

Augenthaler langweilt die Dominanz des FC Bayern. "Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass es schön wäre – wie noch vor 10, 15 Jahren – wenn drei Spieltage vor Schluss drei Vereine die Chance hätten, Meister zu werden", ließ er wissen.

Die Guardiola-Ära sei in dieser Hinsicht besonders schlimm gewesen. Damals "waren die Bayern schon im April Meister", erinnerte sich der 64-Jährige. Das sei für die Bundesliga "natürlich langweilig". Als Konsequenz habe sich Augenthaler lieber die Abstiegskämpfe der 1. Liga angeschaut.

Rummenigge legte in der Dominanz-Debatte zuletzt nach und erklärte, dass dem FC Bayern kein Vorwurf zu machen sei, da sich dieser den Erfolg hart erarbeitet habe. Andere Klubs wie der BVB oder RB Leipzig "müssen ganz einfach versuchen, zu attackieren", so sein Rat.