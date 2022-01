SGE-Transfer in Gefahr: HSV denkt bei Alidou um

KBS-Picture Kalle Meincke via www.imago-images.de

Wie lange spielt Faride Alidou noch beim HSV?

Faride Alidou und der Hamburger SV: Zuletzt hieß es, dass diese fruchtbare Ehe bereits im aktuellen Wintertransfer-Fenster zu Ende gehen könnte. Doch beim HSV hat offenbar ein Abwägungsprozess stattgefunden. Wechselt der Angreifer doch nicht so schnell zu Eintracht Frankfurt?

Am Freitagabend startet der Hamburger SV mit dem Spiel bei Dynamo Dresden (18:30 Uhr) in den 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Dann wird wohl auch Faride Alidou wieder mit an Bord sein. Der bei Eintracht Frankfurt gehandelte Offensivmann plagte sich zuletzt mit Problemen am Sprunggelenk herum, ist aber offenbar voll einsatzfähig.

"Faride hat im Trainingslager nur kurz ausgesetzt, ist fit und hat Wettkampfhärte", sagte Trainer Tim Walter unter der Woche. Dass Alidou, dessen Vertrag in der Elbestadt im Juni ausläuft, den HSV spätestens im Sommer - möglicherweise aber auch schon bis Ende Januar - verlassen könnte, macht Walter keine Sorgen mit Blick auf einen Einsatz am Freitag.

Im Trainingslager habe es keinerlei Anlass dazu gegeben, zu denken, Alidou wäre nicht zu 100 Prozent auf die Rothosen fixiert, verdeutlichte der Coach und erklärte: "Ich habe mit Faride ein sehr gutes Verhältnis und weiß genau, wie ich ihn anpacken muss. Das ist auch wichtig, weil er natürlich auch seine Eigenarten hat, aber er hört immer gut zu."

Gut möglich, dass Alidou nicht nur das Spiel gegen Dresden bestreitet, sondern noch bis Saisonende im Trikot des HSV um den Aufstieg kämpft. Denn während die Bosse den 20-Jährigen zu Beginn keinesfalls ablösefrei gehen lassen wollten, was einen Transfer im Winter bedeutet hätte, scheint nun ein Umdenken eingesetzt zu haben.

Bleibt Alidou beim HSV?

Wie der "kicker" nun berichtet, gibt es in der sportlichen Führung des Hamburger SV einen "Abwägungsprozess", was mehr Wert besitzt: Die mögliche Ablöse von geschätzten 500.000 Euro oder der sportliche Mehrwert, den Alidou bis zum 34. Spieltag für die Hanseaten hätte. Offenbar läuft derzeit deutlich mehr auf einen Verbleib Alidous hinaus, insbesondere unter dem Eindruck der Einschätzung von Walter.

Alidou, der sich im Laufe der Hinrunde aus der Regionalliga-Mannschaft zu den Profis hochgearbeitet hat, soll laut "Sport Bild" bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Dieser soll ihm in diesem Zeitraum rund 6,5 Millionen Euro an Gehalt und Handgeld einbringen.

Der HSV, der bis zuletzt vergeblich versuchte, mit Alidou zu verlängern, kann bei solchen Summen nicht mehr mitgehen. Hat der sportliche Absturz der vergangenen Jahre doch auch finanziell seine Spuren an der Elbe hinterlassen. Die Corona-Pandemie verschärft die Lage zusätzlich. Im letzten Geschäftsjahr vermeldeten die Rothosen einen Umsatzeinbruch von 96 Millionen auf nur noch 56 Millionen Euro.