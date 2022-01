Presse zum BVB-Aus: "In Dortmund sagt man Tschüss!"

Michael Taeger via www.imago-images.de

Marco Reus unterlag mit seinem BVB beim FC St. Pauli

Schon im Achtelfinale des DFB-Pokals war für Titelverteidiger Borussia Dortmund Schluss! Der BVB unterlag nach einer weitestgehend uninspirierten und leidenschaftslosen Partie beim Zweitligisten FC St. Pauli mit 1:2 (0:2) und musste die Ambitionen auf einen erneuten Pokalsieg vorzeitig begraben. Beim Hamburger Zweitliga-Spitzenreiter war die Freude hingegen riesengroß, es einem großem Favoriten endlich mal wieder gezeigt zu haben. Die Pressestimmen zum Pokalabend am Millerntor:

kicker: "St. Pauli schafft die Überraschung und schaltet den BVB aus. Am Dienstagabend gab es eine Pokalüberraschung in Hamburg: Ein beherzt aufspielender FC St. Pauli setzte sich mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durch und nahm den Titelverteidiger aus dem Wettbewerb."

Ruhr Nachrichten: "Borussia Dortmund steht Mitte Januar am Scheideweg. Auf das völlig unnötige Aus in der Champions League folgt die Pokal-Blamage beim FC St. Pauli. Und es stellt sich mal wieder die Mentalitätsfrage. Keine finale Torchance mehr, keine späte Rettung in die Verlängerung: Der BVB scheidet nach einem 1:2 (0:2) beim FC St. Pauli aus dem DFB-Pokal aus. Die Blamage ist selbstverschuldet, nicht unverdient und bitter."

Hamburger Morgenpost: "Das Wunder vom Millerntor: St. Pauli grandios gegen Dortmund! Um 22:37 Uhr war die Sensation perfekt: Ein grandioser FC St. Pauli hat im DFB-Pokal den Titelverteidiger eliminiert, gewann vor 2000 überschwänglich feiernden und wahnsinnig lautstarken Fans mit 2:1 (2:0) gegen Borussia Dortmund. Und das war kein Glück, sondern dank großer Leistung sogar verdient!"

Westdeutsche Allgemeine Zeitung: "BVB-Blamage! St. Pauli wirft Titelverteidiger Dortmund raus. Der BVB verspielt eine große Titel-Chance. Im Achtelfinale des DFB-Pokals verliert Borussia Dortmund mit 1:2 beim Zweitligisten FC St. Pauli. Eine herbe Enttäuschung für den BVB, denn die Mission Titelverteidigung ist damit früh beendet."

Bild: "Pokal-Lust im Kiez, Pokal-Frust im Pott! Peinliches 1:2 im Pokal-Achtelfinale beim Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli. Dortmund verpasst das Finale in Berlin – und damit das zweite Saisonziel. Auch mit der K.o.-Runde in der Champions League hatte es zuvor nicht geklappt."

n-tv: "Titelverteidiger geht K.o.! St. Pauli schmeißt sensationell Dortmund raus. Der Zweitligist St. Pauli schmeißt den pomadig agierenden Bundesligazweiten Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal und steht im Viertelfinale. Damit sind alle Pokalsieger der vergangenen 27 Jahre ausgeschieden."

Wir scheiden im Achtelfinale aus dem Pokal aus. Tut weh. 😩 pic.twitter.com/bSa6mKciwv — Borussia Dortmund (@BVB) 18. Januar 2022

Spiegel Online: "In Dortmund sagt man Tschüss! Die Pokaltür stand Borussia Dortmund nach dem Bayern-Aus weit offen. Doch gegen St. Pauli folgte eine miserable Leistung – und die Hamburger stehen erstmals seit 2006 im Viertelfinale."

Sport1: "BVB hadert nach Pokal-Blamage. Der BVB unterlag im Achtelfinale bei Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli mit 1:2 (0:2). Damit ist nach dem FC Bayern München, der in der 2. Runde an Borussia Mönchengladbach gescheitert war, auch der zweite große Favorit ausgeschieden.