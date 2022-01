Medien: Erster Top-Klub springt bei Ginter ab

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Matthias Ginter soll Gladbach noch im Winter verlassen

Kaum ein anderer Gladbach-Profi symbolisiert den jüngsten Niedergang der Fohlen so sehr wie Matthias Ginter. Dabei geht es weniger um die Leistungen des Nationalverteidigers, die zwar eindeutig schlechter als in den Vorjahren, aber dennoch selten desolat waren. Vielmehr hat der 28-Jährige mit seinem Vertragspoker aber dazu beigetragen, dass die Stimmung am Niederrhein vollkommen vergiftet ist. Die Klubbosse würden ihn am liebsten noch im Winter abgeben, ein erster möglicher Abnehmer ist nun jedoch abgesprungen.

Am Mittwoch wurde Matthias Ginter nach seiner schlagzeilenträchtigen Nichtberücksichtigung im letzten Bundesliga-Spiel die zweifelhafte Ehre zuteil, im DFB-Pokal-Match der Borussia gegen Hannover 96 starten zu dürfen. Dass sich der Abwehrmann zusammen mit seinen Teamkollegen dabei bis auf die Knochen blamierte, passte irgendwie ins Bild.

Die Ehe zwischen Ginter und Gladbach steht nach viereinhalb überwiegend erfolgreichen Jahren vor dem Ende, beide Seiten können es offenkundig kaum noch erwarten, endlich voneinander loszukommen. Im Sommer endet das Arbeitspapier des gebürtigen Freiburgers, die Gespräche über eine Verlängerung sind längst gescheitert.

Gladbach: Ginter bei Real Madrid kein Thema mehr

Problem: Bislang hat sich noch kein Klub gefunden, der bereit ist, im Januar noch eine Millionen-Ablöse für Ginter zu bezahlen. Einige angebliche Interessenten sollen mittlerweile abgewunken haben, darunter nach Informationen des Portals "DefensaCentral" auch Real Madrid.

Dem Vernehmen nach wurde der DFB-Star den Königlichen durch seine Berater in den vergangenen Wochen immer wieder angeboten, was zunächst auch auf Gegenliebe stieß. Jetzt sollen sich die Verantwortlichen der Madrilenen allerdings entschieden haben, im Winter überhaupt keine Transfers vornehmen zu wollen - weder Zu-, noch Abgänge. Der Beschluss sei final, ein Wechsel von Ginter zu Real damit ausgeschlossen.

Damit dürfte Inter Mailand wieder verstärkt in den Fokus rücken. Der italienische Meister befand sich lange Zeit in der Pole Position, erhielt nach und nach aber Konkurrenz aus der Premier League, zudem wurde über eine Rückkehr zum BVB spekuliert.

Viel Zeit für einen Deal bleib indes nicht mehr: Am 31. Januar schließt das Transferfenster.