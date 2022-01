"Außergewöhnlich": Ex-Trainer schwärmt von Upamecano

Eibner-Pressefoto/Sascha Walther via www.imago-ima

Dayot Upamecano ist beim FC Bayern gesetzt

Nach seinem Wechsel im Sommer hat sich Dayot Upamecano beim FC Bayern direkt als Stammspieler in der Innenverteidigung etabliert. Für seinen ehemaligen Trainer bei RB Salzburg, Gerhard Struber, stellt der Aufstieg des jungen Franzosen keine Überraschung dar.

"Als er damals nach Salzburg kam, konnten wir bereits erkennen, dass Dayot ein ganz besonderes Talent ist, ausgestattet mit einer außergewöhnlichen Dynamik", erinnerte sich der heutige Coach von Red Bull New York im Interview mit "Sport1".

Seit der gemeinsamen Zeit beim österreichischen Spitzenklubs habe sein ehemaligen Schützling "viel richtig gemacht", urteilte Struber: "Aus einem ungeschliffenen Diamanten wurde ein taktisch smarter Spieler. Julian Nagelsmann hat Upamecano noch mal auf eine andere Stufe gehoben."

Upamecano war 2017 zunächst aus Salzburg zum Schwesterklub nach Leipzig gewechselt, ehe es ihn im vergangenen Sommer für rund 42,5 Millionen Euro nach München zog. Seitdem machte der Nationalspieler 15 von 19 Bundesligaspielen und stand auch in allen wichtigen Spielen in der Champions League für die Bayern auf dem Rasen.

Upamecano beim FC Bayern auch mit schwachen Leistungen

Dass sich der 23-Jährige beim Rekordmeister zuletzt auch einige schwächere Auftritte leistete, sei laut Struber kein Zeichen fehlender Qualitäten.

"Es gibt in jungen Jahren nun mal das eine oder andere Spiel, das schief gehen kann. Auch für ein Supertalent wie Dayot. Wenn ein Spieler beim FC Bayern spielt, vergisst man schnell, dass er immer noch relativ am Anfang seiner Karriere steht", mahnte er mit Blick auf dessen schwache Leistung bei der 0:5-Niederlage im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach an.

Grundsätzlich sei der Werdegang des Franzosen neben anderen Beispielen wie Naby Keita oder Xaver Schlager ein Beweis, dass das System Red Bull funktioniere. "Für mich bedeutet die Red-Bull-Welt hohe Standards in allen Bereichen. Du triffst auf Mitarbeiter mit großen Zielen, alle leben das Tagesgeschäft Fußball absolut professionell. Man ist sehr ambitioniert - und die Rahmenbedingungen sind darauf ausgelegt, diese Ziele auch erreichen zu können."