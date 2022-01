Medien: Bayern-Flirt Vlahovic unmittelbar vor Wechsel

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Dusan Vlahovic wurde auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Das serbische Sturm-Talent Dusan Vlahovic galt zuletzt als mögliches Transferziel von BVB und FC Bayern. Nun gibt es Anzeichen, dass der Angreifer seinen Klub AC Florenz tatsächlich in diesem Wechselfenster verlassen wird. Eine heiße Spur führt allerdings anderswo hin.

Nachdem in den letzten Wochen fast täglich über einen möglichen Transfer von Dusan Vlahovic spekuliert wurde und etliche prominente Adressen in Europa als mögliche Abnehmer genannt wurden, lieferte das jüngste Ligaspiel der AC Florenz gegen Cagliari Calcio am Sonntag neuen Zündstoff für die Abschiedsgerüchte.

Nicht nur fehlte der Angreifer im Kader seiner Mannschaft, was italienische Medien dazu verleitete zu mutmaßen, dass ein bereits feststehender Transfer nicht mehr durch eine Verletzung gefährdet werden solle.

Zudem forcierte Sportchef Joe Barone das Wettbieten um den 21-Jährigen und lud die Interessenten bei "DAZN" regelrecht ein: "Wir sind offen für Diskussionen und Verhandlungen – aber wir möchten, dass sich Vlahovic und sein Agent über die Zukunft im Klaren sind, da sie nicht antworten. Wir müssen darüber reden", führte er aus. Bereits am Freitag hatte der Funktionär betont, "offen" für einen Verkauf des Leistungsträgers zu sein.

Zwar gibt es für Vlahovics Fehlen bei der Partie die vermeintlich simple Antwort, dass er einer der beiden namentlich nicht genannten Spieler ist, die am Samstag positiv auf COVID-19 getestet wurden, wie unter anderem der englische "Mirror" schreibt.

Spur führt auch zum FC Bayern und zum BVB

Dennoch verhärten sich die Indizien, dass ein Wechseln in den nächsten Tagen über die Bühne gehen könnte. Laut der Tageszeitung "La Nazione" sei sich der Stürmer bereits mit Juventus Turin einig. Im Raum steht demnach einen Ablösesumme von 35 Millionen Euro, Juve-Außenstürmer Dejan Kulusevski soll zudem zur Viola wechseln.

Bereits in den letzten Tagen wurde gemunkelt, dass die alte Dame die bevorzugte Adresse des jungen Top-Talents sei. Auch dem FC Arsenal wurden gute Chancen im Poker nachgesagt.

Der italienische Journalist Enzo Bucchioni hatte derweil am Samstag betont, dass auch zum FC Bayern eine "konkrete Spur" führe und der Serbe womöglich als Nachfolger von Robert Lewandowski fungieren könne. Auch beim BVB soll der 14-fache Nationalspieler als möglicher Nachfolger von Erling Haaland im Gespräch gewesen sein.