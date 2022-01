Youssoufa Moukoko ist zurück: Das vergessene Megatalent

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko kämpft sich beim BVB wieder heran

Comunio und sport.de präsentieren Euch jede Woche einen Bundesliga-Spieler, der noch unter dem Radar läuft und von dem in Kürze eine deutliche Marktwertsteigerung zu erwarten ist - heute mit BVB-Juwel Youssoufa Moukoko.

Die aktuellen Comunio-Stats

Marktwert: 1.570.000

Punkte: –1

Punkte pro Spiel: –0,2

Darum wird Moukoko unterschätzt

Youssoufa Moukoko – war das nicht das Jarhunderttalent, das in der Jugend mehr Tore als jeder anderer Spieler zuvor erzielt hat? War das nicht der jüngste Spieler, der jemals Bundesliga-Rasen betreten hat? Und war das nicht eines von vielen hoch gehandelten Talenten, dass letztlich Vorschusslorbeeren doch nicht erfüllen könnte?

Ja, alles korrekt und wer Moukoko derzeit bei Comunio hat, der darf sich auch noch über Punkte im Negativ-Bereich aufregen. Auf 1,5 Millionen ist der inzwischen 17-Jährige gefallen. Ein Witzbetrag von dem, was er mal kostete, als er aus der Jugend kam. Aber: Moukoko hat nicht etwa aus Leistungsgründen den Anschluss verloren. Er war im letzten Jahr immer wieder außer Gefecht, hatte keine vernünftige Vorbereitung und mehrere Muskelverletzungen.

Das macht Moukoko so stark

Müssen wir nicht weiter ausführen: Moukoko hat in der A- und B-Jugend bei Borussia Dortmund Torrekorde aufgestellt, obwohl er deutlich jünger war als alle anderen. In der U17 und U19 Bundesliga hat er alleine 127 Tore erzielt – in gerade einmal drei Jahren. Mit anderen Worten: Der Mann weiß, wo das Tor steht. Das kann man in dieser Konsequenz nicht lernen. Fragen sie mal bei Sven Schipplock und Co. nach.

Hinzu kommt ein Paket aus Schnelligkeit und Technik, dass definitiv oberes Bundesliga-Niveau hat. Moukoko ist im Seniorenbereich körperlich zwar (noch) nicht auf Augenhöhe klassischer Mittelstürmer wie Haaland, Schick und Co. und wirkt bisweilen auch immer noch ein bisschen nervös, doch auch hier hat er in seinen ersten 400 Einsatzminuten schon drei Tore erzielt. Gleiches gilt für die deutsche U21, für die er in zwei Einsätzen dreimal getroffen hat. Er kann es also auch im Herrenbereich.

Dieses Potenzial hat Moukoko

Müßig darüber zu diskutieren, ob Moukoko ein künftiger Weltfußballer sein kann. Abschreiben sollte man ihn zumindest nicht. Dortmund hat dem Talent klare Perspektiven im Klub aufgezeigt und will daran auch festhalten. Moukoko wird jetzt immer mehr zu seinen Einsätzen kommen. Zuletzt bekam er bereits den Vorzug vor Steffen Tigges. Die Haaland-Verletzung dürfte seine Chancen außerdem auch kurzfristig verbessern, wenngleich natürlich der Norweger und auch der zuletzt erstarkte Donyell Malen die größten Konkurrenten Moukokos sind.

Und dennoch kann der 17-Jährige auch auf den Flügeln, wo es bei Dortmund ohnehin Not am Mann gibt, aushelfen. Aber wie auch immer: Der in der Vergangenheit eigentlich stets zu teure Moukoko ist ausgerechnet jetzt, wo seine Perspektiven besser denn je sind, enorm günstig zu haben. Selbst wenn er nicht diese sagenhafte Vorgeschichte hätte, wären 1,5 Mio. für einen Dortmunder Stürmer, der jedes Spiel als Joker kommen kann, noch gut. Dass Moukoko aber auch sehr bald wieder seiner Kernkompetenz nachkommt, nämlich dem Toreschießen, ist nur noch eine Frage der Zeit. Und dann ist auch das Marktwertpotenzial so groß, dass sich eine Investition auch schnell verfünffachen könnte.

Karol Herrmann

