Wird der BVB Schulz doch noch los?

Kurz vor Schließung des Transferfensters bemüht sich der BVB intensiv darum, mehrere seiner Bankdrücker der letzten Monate noch loszuwerden. Youngster Ansgar Knauff wurde bereits ligaintern zu Eintracht Frankfurt verliehen, um Roman Bürki ranken sich Gerüchte über einen Wechsel in die Türkei. Mit Nico Schulz könnte ein weiterer Profi von Borussia Dortmund das Weite suchen.

Wie die "Sport Bild" am Freitag schreibt, könnte sich auch Linksverteidiger Nico Schulz in Richtung türkische Süper Lig verändern.

Allerdings nicht zu Galatasaray, wo Roman Bürki wenige Tage vor dem Ende der Winter-Wechselfrist gehandelt wird, sondern zum Istanbuler Stadtrivalen Fenerbahce. Der 19-fache türkische Meister soll dem Bericht zufolge "großes Interesse" an Schulz haben, der bislang beim BVB nie vollends überzeugen konnte.

Der Linksfuß spielt seit 2019 für den BVB, schaffte es seitdem aber nicht zum Stammspieler bei den Schwarz-Gelben. Ist Platzhirsch Raphael Guerreiro gesund, ist die defensive linke Außenbahn besetzt bei Borussia Dortmund.

Darüber hinaus agierte der 28-Jährige in seinen Einsätzen für die Westfalen immer wieder zu fehleranfällig, zaghaft und unsicher, sodass er bisweilen schon länger als Fehlkauf gilt. Immerhin ließ sich der BVB den Transfer des einstigen Nationalspielers vor zweieinhalb Jahren satte 25,5 Millionen Euro kosten.

Gibt der BVB Schulz zunächst auf Leihbasis ab?

Bei Fenerbahce haben deutschsprachige oder Bundesliga-erfahrene Spieler in letzter Zeit ohnehin Hochkonjunktur. Nach dem viel beachteten Transfer von Mesut Özil im letzten Sommer schlossen sich zuletzt auch noch Ex-Schalke-Star Max Meyer sowie der brasilianische Routinier Luiz Gustavo (ehemals TSG Hoffenheim, FC Bayern und VfL Wolfsburg) dem Klub aus Istanbul an.

Vertraglich ist Schulz noch längerfristig bis 2024 an den BVB gebunden. Auch in seinem Fall wäre also zunächst ein Leihgeschäft denkbar, in welches sich eine Kaufoption für Fenerbahce einarbeiten ließe. Die endgültige Entscheidung darüber wird bis Montag fallen, wenn das Transferfenster schließt.