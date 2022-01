Hertha BSC offenbar heiß auf SGE-Star

HMB Media/Claus via www.imago-images.de

Danny Da Costa könnte von Eintracht Frankfurt zu Hertha BSC wechseln

Eintracht Frankfurt könnte seinen Kader bis zum Ende der Wechselfrist am Montag verkleinern. Medienberichten zufolge stehen zwei Spieler vor dem Abschied. Hertha BSC könnte zuschlagen.

Hertha BSC macht keinen Hehl daraus, dass der Kader im Winter auf gleich mehreren Positionen verstärkt werden soll.

Nach Innenverteidiger Marc Oliver Kempf und Linksverteidiger Fredrik André Björkan wird voraussichtlich auch Flügelspieler Don-jun Lee in die Hauptstadt wechseln.

Neben Mittelstürmer Lucas Alario von Bayer Leverkusen wird zudem Außenbahntalent Kelian Nsona von SM Caen bei der Hertha gehandelt. Gesucht wird dem "kicker" zufolge jedoch auch nach einem neuen Rechtsverteidiger.

Danny da Costa die Wunschlösung bei Hertha BSC?

Nach Informationen von "Bild" hat Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic in Eintracht Frankfurts Danny Da Costa mittlerweile einen geeigneten Neuzugang ausgemacht.

Der Vertrag des 28-Jährigen endet im kommenden Sommer, nun soll er als Wunschlösung bei Hertha BSC gelten. In welcher Form ein Transfer über die Bühne geht, sei allerdings noch offen, heißt es.

Da Costa, der in der Rückrunde der Saison 2020/21 bereits an Mainz 05 ausgeliehen war, kommt in dieser Spielzeit auf sieben Einsätze für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Viermal stand er in der Startelf von Trainer Oliver Glasner.

Gibt Eintracht Frankfurt Ache an Mainz 05 ab?

Eintracht Frankfurt bereitet laut "kicker" derweil einen weiteren Abgang vor. Demnach könnte Angreifer Ragnar Ache den Klub im Winter auf Leihbasis verlassen.

Als erster Anwärter auf eine Verpflichtung gilt der 1. FSV Mainz 05, wo der U21-Nationalspieler auf Leihbasis spielen könnte.

Sollte Ache tatsächlich zu den Rheinhessen wechseln, wäre dem Bericht zufolge womöglich neues Budget bei der Eintracht für einen anderen Angreifer frei.

Wie Hertha BSC sollen auch die Hessen Interesse an Leverkusens Lucas Alario zeigen.