FCB-Legende kritisiert Nübel-Wechsel: "Dumme Entscheidung"

Alexander Nübel würde gerne als Nummer eins zum FC Bayern zurückkehren

Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff hat Alexander Nübel für dessen Wechsel vom FC Schalke zum FC Bayern kritisiert. In den Augen des Belgiers wagte Nübel den Schritt nach München schlicht und ergreifend zu früh.

Schon als Alexander Nübel im Sommer 2020 vom FC Schalke zum FC Bayern wechselte, habe er gesagt, dass der Torhüter "noch nicht reif" für die Aufgabe beim Rekordmeister sei, meinte Pfaff im Rahmen seiner Buchvorstellung am Freitag in München.

"Neuer war und ist da, auf einem absoluten Top-Niveau, den konnte er doch auf absehbare Zeit nicht ersetzen", erklärte Pfaff, in dessen Augen Nübels Plan schlicht zu ambitioniert war: "Auf der Bank sitzen, nicht spielen, das ist schlecht - gerade für so einen jungen Torhüter. Das war eine dumme Entscheidung."

Schon bevor Nübel nach München wechselte, sah Pfaff beim damaligen Schalker einige Schwachstellen. "Ich habe mir die Spiele bei Schalke damals angesehen und mir gedacht: Junge, du musst noch so viel lernen", erklärte der Belgier. Seine Meinung habe er bis jetzt nicht geändert. Auch jetzt müsse Nübel noch viel lernen, sagte der ehemalige Welttorhüter, denn: "Talent allein reicht nicht."

Am Potenzial Nübels zweifelt Pfaff hingegen nicht. Daher ist sein Rat an den 25-Jährigen auch: "Lass dich nicht unterkriegen, mach weiter."

FC Bayern hofft weiter auf Nübel-Rückkehr

Auch beim FC Bayern sind sie weiterhin davon überzeugt, dass Nübel eines Tages in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten kann. Laut "kicker" wünschen sich die Verantwortlichen daher auch weiterhin eine Rückkehr des Keepers, der noch bis zum Ende der Saison 2022/23 an die AS Monaco ausgeliehen ist.

Ob Nübel in München die Chance auf regelmäßige Einsätze bekommt, hängt aber vor allem von Manuel Neuer und dessen weiterer Karriereplanung ab. Setzt der Nationalspieler seine Laufbahn beim FC Bayern über sein Vertragsende (2023) hinaus fort, sind Nübels Aussichten auf Einsatz-Minuten gering.