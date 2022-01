Haaland-Geheimtreffen in Frankreich enthüllt

Teresa Kröger via www.imago-images.de

Wohin zieht es BVB-Angreifer Erling Haaland?

BVB-Stürmerstar Erling Haaland nutzt die kurze Spielpause nicht nur für Rehamaßnahmen, sondern offenbar auch, um seine Zukunftsplanung voranzutreiben. Unter der Woche ging es für den Norweger nach Frankreich.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wurde Erling Haaland am Freitagmittag am Dortmunder Flughafen gesichtet. Zusammen mit seinem Vater Alf-Inge und einem Freund der Familie stieg er aus einem Privatjet, der sich wenige Stunden zuvor am Flughafen Nizza befand. Nach Informationen der Zeitung soll sich der Norweger unter der Woche mit seinem Berater Mino Raiola, der im Fürstentum Monaco wohnt, getroffen haben.

Gemeinsam mit seinem engsten Umfeld geht es für den Spieler weiter darum, seine Zukunft zu planen. Der 21-Jährige machte zuletzt mit einem klaren Interview nach dem Freiburg-Spiel auf sich aufmerksam, in dem er beklagte, dass der BVB ihm Druck mache, schnell eine Entscheidung zu treffen. Die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben waren danach darum bemüht, Streitigkeiten mit dem Stürmer zu dementieren.

Gegenüber der norwegischen Plattform "Viaplay" äußerte sich Haaland zuletzt erneut. "Ich will das nicht vertiefen. Für mich war es einfach an der Zeit, etwas zu sagen. Viele haben über mich gesprochen, aber für mich ist alles gesagt", so der Stürmer.

BVB will Klarheit in der Causa Haaland

Der BVB braucht weiterhin Klarheit, ob Haaland seine Ausstiegsklausel ziehen wird oder doch einen Verbleib plant. Die Suche nach einem Nachfolger, sollte der Norweger den Verein verlassen, wollen die Dortmunder frühzeitig abschließen.

Doch es droht eine Hängepartie zu werden, berichten die "Ruhr Nachrichten". Eine Entscheidung Haalands dürfte sich "mindestens bis in den Februar hinein" ziehen. Sollte das Treffen unter der Woche keine klaren Tendenzen hervorgebracht haben, könnte es noch bis zum Stichtag der Klausel dauern. Das genaue Datum ist nicht bekannt.

Haaland, an dem mehrere Topklubs in Europa dran sind, dürfte ein kostenschweres Paket für die Interessenten darstellen. Neben einer Ablöse in Höhe von rund 75 Millionen Euro und einem geschätzten Gehalt von rund 20 Millionen Euro dürften Handgelder die Kosten eines Fünfjahresvertrags in den Bereich von 200 Millionen Euro treiben.

Bis Haaland auch wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen kann, dauert es noch ein wenig. Das Spiel am 6. Febraur gegen Bayer Leverkusen soll für den angeschlagenen Torjäger noch zu früh kommen. Kurz nach seiner Landung am Freitag stand er wieder in Brackel auf dem Trainingsplatz.