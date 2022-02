Medien: BVB bei Moukoko-Verlängerung zuversichtlich

Revierfoto via www.imago-images.de

Die Gespräche des BVB mit Youssoufa Moukoko sollen nur zeitweise ins Stocken geraten sein

Youssoufa Moukoko zählt bei Borussia Dortmund zu den größten Talenten. Doch der 17-Jährige durchlebt aktuell beim BVB eine schwierige Phase, sein Berater sprach zuletzt öffentlich gar von der Möglichkeit eines Wechsels. Der Revierklub scheint dennoch von einem langfristigen Verbleib des Angreifers auszugehen.

Bis zu seinem 16. Lebensjahr lieferte Youssoufa Moukoko Tore wie am Fließband. Der Mittelstürmer knipste für die U17 und U19 der Schwarzgelben in 88 Partien sagenhafte 141 Mal. Seit er im November 2020 zu den Profis hochrückte, stockt der Motor jedoch: Zwar blickt er bereits auf 26 Einsätze (vier Tore) im A-Kader zurück, doch lediglich sechs Mal stand er dabei in einer Startelf der Borussia.

Immer wieder wurde Moukoko von Verletzungen zurückgeworfen, zuletzt setzte ihn eine Muskelverletzung anderthalb Monate außer Gefecht. Erst Mitte Januar kehrte er zurück auf den Rasen, beim 3:2-Auswärtssieg gegen 1899 Hoffenheim gab er sein Comeback im Team von Cheftrainer Marco Rose.

Ein Problem ist für den Youngster zudem, dass Erling Haaland im Sturm immer gesetzt ist, sofern er einsatzbereit ist. "Wenn Erling da ist, ist es natürlich ein bisschen schwer", bestätigte auch Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl bei einer Medienrunde am Dienstag, "und Youssoufa hat eine schwierige Zeit hinter sich. Wenn man das erste halbe Jahr mal Revue passieren lässt, hat er sehr viele Wochen leider verletzungsbedingt gefehlt und konnte sich auch nicht in einen Rhythmus bringen".

Am vergangenen Wochenende, als die Bundesligisten pausierten, holte sich Moukoko daher Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft. Beim 2:2 gegen den VfL Osnabrück erzielte er prompt einen Treffer.

BVB bei Moukoko-Verlängerung zuversichtlich

Moukoko sei "natürlich jetzt heiß", so Kehl, der den Junioren-Nationalspieler als möglichen Startelfkandidaten ins Spiel brachte, sollte Erling Haaland tatsächlich am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen fehlen.

Wichtig wären regelmäßige Einsätze nicht nur für Moukokos Entwicklung. Der Revierklub würde damit zugleich untermauern, dass man auf den talentierten Stürmer setzt - gerade in Anbetracht des 2023 auslaufenden Vertrags.

Laut "Ruhr Nachrichten" laufen die Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung mit dessen Berater Patrick Williams schon seit Monaten, wenngleich sie aufgrund von Moukokos Verletzung zuletzt "ins Stocken geraten" seien. Der BVB sei zuversichtlich, das Eigengewächs auch über 2023 hinaus an sich binden zu können.