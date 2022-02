Rekord-Transfer Shaqiri kostet Liverpool Millionen

Paul Greenwood/BPI/Shutterstock via www.imago-imag

Xherdan Shaqiri verließ den FC Liverpool im letzten Sommer

Noch im Sommer hatte Olympique Lyon gehofft, mit Xherdan Shaqiri einen echten Top-Transfer an Land gezogen zu haben. Immerhin kam der Schweizer aus der Premier League und gewann schon zwei Mal in seiner Karriere die Champions League. Doch vor wenigen Tagen wechselte der 30-Jährige in die US-amerikanische MLS - Leidtragender ist vor allem der FC Liverpool.

Sein bestes Spiel machte Shaqiri zum Abschluss: Beim 2:1-Sieg gegen Olympique Marseille Anfang Februar brillierte der Offensivspieler als Torschütze und Vorlagengeber. Es blieb einer der wenigen Lichtblicke im Dress von OL.

Zu Saisonbeginn kam der 100-fache Schweizer Nationalspieler noch als Wunschtransfer von Trainer Peter Bosz. Sechs Millionen Euro überwiesen die Franzosen nach Liverpool - bedenkt man Shaqiris Qualitäten eine recht schmale Summe.

Den Rest der erhofften Einkünfte koppelten die Reds an Bonuszahlungen in Abhängigkeit der bekannten Parameter wie Titel, Einsatzzeiten oder Liga-Platzierungen. Wie der englische "Express" berichtet, hätte die Ablöse auf insgesamt über elf Millionen Euro anwachsen können.

Bosz über Shaqiri: "Denke nicht, dass er dazu in der Lage ist"

Doch dieses Geld ist nach Shaqiris vorzeitigem Wechsel in die Major League Soccer zu Chicago Fire vom Tisch. Denn der Zehner war zwar zu Saisonbeginn noch gesetzt, rückte jedoch nach und nach in die zweite Reihe. Von einem Titel ist Lyon als Tabellenachter mit 22 Punkten Rückstand auf Tabellenführer PSG derzeit meilenweit entfernt. Die Bedingungen für Bonus-Zahlungen sind demnach nicht erfüllt.

In Lyon habe Shaqiri einfach nicht so recht ins taktische System gepasst, analysierte Coach Bosz zuletzt. "Wir haben Shaq zum Saisonbeginn auf dem rechten Flügel eingesetzt. Da wir nicht so dominant aufgetreten sind, musste er viel Raum abdecken, angreifen und verteidigen. Und ich denke nicht, dass er dazu in der Lage ist", urteilte der ehemalige BVB-Trainer.

OL beendete das Missverständnis nach nur einem halben Jahr und verbuchte dabei immerhin noch ein kleines Transferplus. Chicago nahm sieben Millionen Euro in die Hand und machte Shaqiri damit zum teuersten Einkauf der Franchise-Geschichte.