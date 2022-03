Schulter kaputt! Nächster Verletzungs-Schock beim BVB

IMAGO/Frank Scheuring

Marco Pasalic droht die nächste längere Verletzungspause

Für die Profis des BVB kam er in der laufenden Saison einmal zum Einsatz, wollte sich eigentlich in der 3. Liga für weitere Spiele bei Cheftrainer Marco Rose empfehlen. Jetzt droht Marco Pasalic von Borussia Dortmund II aber erst einmal die nächste längere Verletzungspause.

Der Offensivspieler ist so etwas wie der Pechvogel bei der Zweitvertretung des BVB, die als Aufsteiger in der 3. Liga eine grundsolide Saison spielt und nach 30 Spieltagen den zehnten Tabellenplatz bekleidet.

Kurz nach Saisonbeginn riss sich Pasalic bereits das Syndesmoseband und musste danach eine viermonatige Zwangspause einlegen. Seitdem wurde er in der 3. Liga sechsmal von Cheftrainer Enrico Maaßen eingesetzt, ehe es am zurückliegenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Würzburg (1:3) schon wieder krachte.

Bereits in der ersten Halbzeit musste der gebürtige Karlsruher vom Feld, nachdem er sich offensichtlich schwer an seiner linken Schulter verletzt hatte.

Wie der "kicker" vermeldete, sei bei Pasalic mittlerweile ein Haarriss in der Schulter diagnostiziert worden. Was sich nicht überaus kompliziert anhört, kann im Zweifel eine weitere monatelange Pause bedeuten.

BVB II spielt am letzten Spieltag gegen 1860 München

Knapp zwei Monate bis zum 14. Mai bleiben dem Österreicher noch, um wieder fit und einsatzfähig zu werden. Dann nämlich steht gegen den TSV 1860 München das letzte Saisonspiel an.

Besonders bitter für Pasalic: Die Begegnung in Würzburg war die erste, in der er wieder in der Dortmunder Startelf gestanden hatte. Zuvor wurde er seit seiner überstandenen Syndesmoseband-Verletzung lediglich als Einwechselspieler gebracht.

Nach dem jüngsten Verletzungsschock für Pasalic scheint bereits klar zu sein, dass es in dieser Saison nichts mehr mit einem möglichen Bundesliga-Debüt für den 21-Jährigen wird. Der bisher einzige Einsatz oben bei den Profis war im August im Supercup-Duell mit dem FC Bayern (1:3).