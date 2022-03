Bayern-Boss Salihamidzic gibt Zirkzee einen Wink

Frank Hoermann/ SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hasan Salihamidzic (re.) und Joshua Zirkzee (2.v.r.) bald wieder beim FC Bayern vereint?

Joshua Zirkzee wurde zwar beim FC Bayern ausgebildet und galt einige Zeit sogar als designierter Nachfolger von Robert Lewandowski, doch nach einer Leihe ins belgische Anderlecht erklärte der Stürmer zuletzt, er wolle gar nicht unbedingt nach München zurück. Nun hat Bayerns Sportchef dem jungen Niederländer einen Wink gegeben.

Von der Münchner "tz" gefragt, ob Alphonso Davies sein größter Scouting-Coup gewesen sei, nannte Salihamidzic in seiner Antwort überraschend auch den Namen von Zirkzee, obwohl dieser im Profi-Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters zuletzt nicht unbedingt glücklich gewesen war.

"Das ist immer eine Frage der Perspektive. Natürlich ist Alphonso das Musterbeispiel eines Talente-Transfers. Man könnte es sich als Verein nicht besser malen: aus der kanadischen Liga in die Weltspitze", sagte der Sportvorstand des FC Bayern.

Auch Jamal Musiala sei mit 17 Jahren in den Verein gekommen "und heute deutscher Nationalspieler". Außerdem fügte Salihamdzic an: "Auch Joshua Zirkzee würde ich hier nennen, er macht das in Anderlecht sehr gut."

Hier liegt Salihamidzic ganz richtig: Beim RSC Anderlecht überzeugt Zirkzee in der laufenden Spielzeit mit 13 Toren und sieben Vorlagen in 30 Liga-Spielen.

FC Bayern: Stimmt Salihamidzic Zirkzee um?

Geht es jedoch nach dem Angreifer, dann könnten möglicherweise noch weitere Treffer für den belgischen Erstligisten hinzukommen. So jedenfalls lassen sich Zirkzees Worte im TV- und Radio-Sender "NOS" deuten.

Dort hatte dieser zuletzt erklärt: "Ich bekomme hier Einsatzminuten, das war mein Ziel. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn ergibt, nach einer Saison, in der ich viel gespielt habe, zu Bayern zurückzukehren."

Ob Salihmadzics Extra-Lob etwas daran ändert? Offen. Immerhin hatte der 20-Jährige vor gar nicht so langer Zeit noch bei "spox.com" erklärt: "Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler von Bayern werde. Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück."

Möglicherweise gibt es dann ja ein Gespräch mit dem Sportvorstand der Münchner.