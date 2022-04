IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Julian Nagelsmann unterlag mit dem FC Bayern in der Champions League

Der FC Bayern hat im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League eine bittere 0:1-Niederlage beim FC Villarreal kassiert. Dementsprechend zeigten sich Cheftrainer Julian Nagelsmann und Thomas Müller im Anschluss selbstkritisch.

Die Stimmen zum Viertelfinale-Hinspiel bei "DAZN":

Julian Nagelsmann: "Es war verdient, dass wir verloren haben. Wir waren heute nicht gut, haben in der ersten Halbzeit sehr wenig Power im Verteidigen gehabt, hatten eigentlich keinen richtig guten Ballgewinn, auch keine Torchancen. In der zweiten war das Spiel total wild, wir haben ein bisschen die Kontrolle aufgegeben, weil wir unbedingt ein Tor schießen wollten. Wir hätten auch noch zwei kriegen können, hatten auch keine Hundertprozentige. Es war kein gutes Spiel von uns."

Thomas Müller: "Wir konnten heute nicht so wirklich. Wir haben nicht das Spiel absolviert, was wir wollten. Wir haben offensiv nicht die Power gehabt, nicht die Vielzahl an Chancen. Das 1:0 nehmen wir so mit. Und wenn es blöd läuft, hätte es höher ausgehen können. Wir müssen uns aufs Rückspiel vorbereiten und zurückschlagen."