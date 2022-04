Matthäus adelt Köln-Coach Baumgart vor Rheinderby

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Steffen Baumgart (l.) neben Lothar Matthäus

Cheftrainer Steffen Baumgart hat die Saisonziele des 1. FC Köln zum Bundesliga-Endspurt offiziell nach oben korrigiert. Ziel sei das Erreichen des Europapokals, nachdem der Klassenerhalt bereits vorzeitig klargemacht werden konnte. Dass die Kölner überhaupt in der oberen Tabellenhälfte stehen, sei vor allem ein Verdienst des Coaches, wie Rekordnationalspieler Lothar Matthäus jetzt befand.

Der 61-Jährige adelte den Kölner Trainer im Vorfeld des Rheinderbys am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach.

"Steffen hat hervorragend mit seinem Trainerteam gearbeitet", lobte Matthäus den 50-Jährigen, der den 1. FC Köln in seiner ersten Spielzeit an der Seitenlinie von einem Abstiegskandidaten zum Europapokal-Anwärter geformt hat, bei "Sky".

In den verbleibenden Wochen der laufenden Saison peilen die Domstädter den sechsten Tabellenplatz an, der zur Teilnahme an der Qualifikation zur Europa Conference League berechtigen würde.

1. FC Köln mit vermeintlich lösbaren Aufgaben im Bundesliga-Endspurt

Der womöglich entscheidende Faktor sei laut Matthäus gewesen, dass Baumgart eine besonders förderliche Atmosphäre rund um den 1. FC Köln geschaffen habe. "Es war die ganze Saison über Ruhe in Köln. Ruhe ist das Wichtigste, was eine Mannschaft betrifft", meinte Matthäus über den Tabellenachten vor dem Derby gegen seinen Ex-Klub Gladbach.

Baumgart habe es nach Aussage des Weltfußballers von 1990 geschafft, "alle mitzuziehen". Das gelte sowohl für die Profis im Lizenzspielerkader des Effzeh, als auch die Mitarbeiter des Klubs und die Anhängerschaft.

Nach dem Rheinderby blickt der 1. FC Köln einem vermeintlich machbaren Restprogramm in der Bundesliga entgegen. Ab dem kommenden Wochenende stehen noch die Partien gegen Arminia Bielefeld (H), FC Augsburg (A), VfL Wolfsburg (H) und VfB Stuttgart (A) auf dem Plan.