Ex-BVB-Trainer über Magath: "Er hält das aus!"

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Felix Magath (l.) jubelte am Samstag über den wichtigen Auswärtssieg in Augsburg

Im vierten Spiel seit der Verpflichtung von Felix Magath holte Hertha BSC am letzten Wochenende seinen zweiten Dreier. Durch den 1:0-Arbeitssieg bei Abstiegskonkurrent FC Augsburg schafften die Berliner den Sprung auf den rettenden Platz 15, der jetzt bis zum Saisonende verteidigt werden soll. Lob für die bisherige Arbeit des Hertha-Feuerwehrmannes kam jetzt von Ex-BVB- und -Köln-Trainer Peter Stöger.

"Ich war überrascht, dass sie ihn geholt haben, verstehe aber den Zugang. Man hat andere Varianten versucht, und holt jetzt jemanden, der am Ende des Tages sich selbst sowieso nichts mehr beweisen muss", meinte der Österreicher beim TV-Sender "Sky" über Herthas Cheftrainer, der am Samstag erstmals einen Berliner Sieg auf der Bank miterlebte. Beim 3:0-Heimerfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim vor vier Wochen fehlte Magath coronabedingt.

Stöger, der in der Bundesliga zuletzt 2017/2018 für den 1. FC Köln und anschließend für Borussia Dortmund arbeitete, zollte dem Trainer-Routinier seinen Respekt, in der durchaus prekären Situation vor einem Monat dem Experiment Hertha BSC zugestimmt zu haben: "Dort reinzugehen, in diesen komplizierten Klub mit dieser Vorgeschichte, den vielen Investitionen und der Erwartungshaltung und sich dort reinzustellen: Das hält er aus. Das halten wahrscheinlich nicht viele aus."

Hertha BSC trifft als nächstes auf den VfB und Arminia

Der Klassenerhalt ist aus Sicht der Alten Dame nach dem knappen Sieg in Augsburg aber noch längst nicht gesichert, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 doch nur einen einzigen Punkt.

Gegen den direkten Kontrahenten VfB Stuttgart geht es am kommenden Sonntag ab 17:30 Uhr, gefolgt von dem Duell mit dem Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld eine Woche später.

"Man wird sehen, ob er es hinkriegt. Es war gegen Augsburg eine kämpferische Leistung. Das ist das, was er jetzt hereinbringen muss in der Kürze. Und das kann er mit seiner Art und Weise, wie er Fußball verkauft", zeigte sich Stöger bei "Sky" durchaus zuversichtlich, dass Magath in einem Monat der endgültige Klassenerhalt mit Hertha BSC gelingen wird.