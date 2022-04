Offiziell! Manchester United gibt neuen Coach bekannt

unknown

Erik ten Hag trainiert ab dem Sommer 2022 Manchester United

Was seit Wochen längst nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird, hat Manchester United nun offiziell bestätigt: Erik ten Hag wird Ajax Amsterdam nach der laufenden Saison verlassen und an die Seitenlinie der Red Devils wechseln. Das bestätigte Manchester am Donnerstag.

Der 52-Jährige unterzeichnet bei Manchester United einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Zudem wurde die Option vereinbart, das Arbeitspapier um ein weiteres Jahr auszudehnen. Medienberichten zufolge ermöglicht eine Ausstiegsklausel in Höhe von zwei Millionen Euro den Wechsel.

"Es ist eine große Ehre, zum Trainer von Manchester United ernannt zu werden und ich freue mich riesig auf die bevorstehende Herausforderung. Ich kenne die Geschichte dieses großartigen Vereins und die Leidenschaft der Fans und bin fest entschlossen, eine Mannschaft aufzubauen, die in der Lage ist, den Erfolg zu erzielen, den sie verdient", wird ten Hag in einer Mitteilung des Klubs auf "manutd.com" zitiert.

Ajax nach diesen "unglaublichen Jahren" den Rücken zu kehren, werde schwierig, so der Coach weiter. Er könne den Fans allerdings versichern, dass er sich mit vollem Einsatz darauf konzentrieren werde, "diese Saison zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen."

Ten Hag beeindruckt mit "seiner langfristigen Vision"

"In den vergangenen vier Jahren bei Ajax hat sich Erik als einer der aufregendsten und erfolgreichsten Trainer Europas erwiesen, der für die Attraktivität seines Teams, seinen offensiven Fußball und sein Engagement für die Jugend bekannt ist", kommentiert Fußball-Chef John Murtogh den Deal. Und weiter: "In unseren Gesprächen mit Erik im Vorfeld dieser Ernennung waren wir tief beeindruckt von seiner langfristigen Vision, Manchester United wieder auf das Niveau zu bringen, auf dem wir konkurrieren wollen, und von seinem Antrieb und seiner Entschlossenheit, dies zu erreichen."

Ten Hag beerbet bei ManUnited Ralf Rangnick, der im Dezember interimsweise die Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer angetreten war. Bei der Anstellung des Deutschen hieß es allerdings bereits, Rangnick werde im Sommer in eine beratende Position am Old Trafford wechseln. Da sich der sportliche Erfolg zudem nicht einstellen wollte, stand eine Weiterbeschäftigung als Trainer ohnehin nicht im Raum.

Ten Hag startete seine Trainerkarriere im Profibereich als Assistent von Fred Rutten bei Twente Enschede und PSV Eindhoven. Die Hauptverantwortung trug der danach bei den Go Ahead Eagles, dem FC Bayern II und dem FC Utrecht sowie ab 2017 in Amsterdam.