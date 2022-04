Adeyemi-Wechsel zum BVB wohl perfekt: Verwirrung um Ablöse

IMAGO/Mladen Lackovic

Karim Adeyemi wechselt wohl zum BVB

Das Warten der BVB-Fans auf Karim Adeyemi hat offenbar ein Ende: Nach einem zähen Poker soll es zwischen Borussia Dortmund und RB Salzburg zu einer Einigung gekommen sein. Dem Vernehmen nach investieren die Westfalen eine neue klubinterne Rekordsumme.

Obwohl Erling Haaland noch gar nicht weg ist, scheint der BVB bereits einen Nachfolger für den Norweger an Land gezogen zu haben. Der schon seit Monaten bei den Schwarz-Gelben gehandelte deutsche Nationalstürmer Karim Adeyemi wird nach übereinstimmenden Medieninformationen wohl in Kürze beim Bundesliga-Giganten unterschreiben. Unterschiede gibt es bei den Berichten, was die genauen finanziellen Details angeht.

Eins ist aber in allen Versionen klar: die Rahmendaten haben es in sich! Wie es heißt, liegt dem 20-Jährigen ein Fünfjahresvertrag vor, der ihm ein jährliches Bruttogehalt von rund fünf Millionen Euro (nach Infos von "Sport1" und "Bild") beziehungsweise sogar rund 6,5 Millionen Euro ("Sky") garantiert.

Als Ablöse sind laut "Sport1" mindestens 38 Millionen Euro im Gespräch, die durch Bonuszahlungen sogar noch um drei Millionen Euro anwachsen könnten, "Sky" spricht von 30 Millionen Euro als Sockelablöse plus sechs Millionen Euro durch Bonuszahlungen, "Bild" hingegen weiß von einer Verständigung auf 35 Millionen Euro Ablöse.

So oder so würde der Shootingstar damit wohl zum teuersten BVB-Neuzugang der Geschichte aufsteigen, bisheriger Rekordhalter war Ousmane Dembélé (35 Millionen Euro). Durch einen Verkauf von Erling Haaland, der ca. 75 Millionen Euro einbringen soll, wäre der geforderte Betrag für die Borussia wohl zu stemmen.

Adeyemis Leistungsexplosion beeindruckt nicht nur den BVB

Adeyemi hat in der laufenden Saison eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. In 39 Pflichtspielen für Salzburg erzielte der wieselflinke Angreifer 20 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Eine Leistungsexplosion, die auch Bundestrainer Hansi Flick nicht verborgen blieb. Im vergangenen September ließ er den Youngster in der DFB-Auswahl debütieren, direkt in seinem ersten Einsatz gegen Armenien traf Adeyemi.

In Dortmund würde der gebürtige Münchner auf seinen Nationalmannschafts-Kollegen Niklas Süle treffen. Der Innenverteidiger wechselt im Sommer ablösefrei vom FC Bayern in den Ruhrpott.