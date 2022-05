Bericht: Bayern-Stars mit sportlicher Situation unzufrieden

IMAGO/Revierfoto

Einige Stars des FC Bayern sollen mit der sportlichen Situation unzufrieden sein

Nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 hängt der Haussegen beim FC Bayern dem Anschein nach schief. Einem "kicker"-Bericht zufolge kriselt es gewaltig an der Säbener Straße.

Julian Nagelsmann war nach dem peinlichen Auftritt seiner Mannschaft sichtlich bedient. "Wenn eine Unternehmung über Jahrzehnte sehr erfolgreich ist, dann ist irgendwann immer Zeit, ein bisschen etwas zu verändern", sagte er.

Wenn es so wirke, "als müssten wir irgendeinen Dienst abhalten, dann ist das ein Punkt, an dem wir etwas verändern müssen", so der Coach, der betonte: "Und da sind wir gerade."

Auch Joshua Kimmich ließ seinen Frust frei raus: "Die Leistung heute sollte uns zu denken geben. Natürlich sind wir letzte Woche Deutscher Meister geworden. Aber das ist uns in dieser Saison viel zu oft passiert."

Aussagen, die laut "kicker" darauf hindeuten, dass es beim FC Bayern sowohl auf als auch neben dem Feld kriselt - "stärker, als es den Anschein hat".

Dem Bericht zufolge sind einige Profis und Leistungsträger nicht zufrieden mit den sportlichen Inhalten. Aber auch abseits des Platzes gibt es immer wieder Störgeräusche, wie zum Beispiel die anhaltenden Vertragsgespräche mit Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Müller oder Manuel Neuer.

Nicht der erste Ausrutscher des FC Bayern

Die 1:3-Niederlage der Münchner war nicht der erste Ausrutscher des deutschen Meisters in dieser Saison. Gegen den VfL Bochum kassierten die Bayern eine 2:4-Pleite, in Gladbach ging man im DFB-Pokal mit 0:5 unter, in Augsburg verlor man mit 1:2. Hinzu kommt das Viertelfinal-Aus in der Champions League.

Gegen Mainz bestraften Jonathan Burkardt (18.) und Moussa Niakhaté (27.) den lethargischen Rekordmeister in der ersten Halbzeit. Nach der Pause sorgte Leandro Barreiro (57.) mit dem dritten Mainzer Treffer für klare Verhältnisse. Lewandowski (33.) hatte zwar zwischenzeitlich verkürzt, an der verdienten Niederlage änderte das allerdings nichts.