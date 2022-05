FC Bayern interessiert? RB-Plan mit Nkunku enthüllt

IMAGO/O.Behrendt

Christopher Nkunku von RB Leipzig soll ein Thema beim FC Bayern sein

Beim FC Bayern soll Christopher Nkunku zu den Kandidaten zählen, um einen möglichen Abgang von Robert Lewandowski aufzufangen. Doch RB Leipzig arbeitet hinter den Kulissen offenbar intensiv an einer Verlängerung mit dem Leistungsträger.

Christopher Nkunku spielt die beste Saison seines Fußballer-Lebens. 50 Scorerpunkte gelangen dem 24 Jahre alten Franzosen in bislang 47 Pflichtspielen 2021/2022 für RB Leipzig - eine beeindruckende Ausbeute. Mit den Sachsen kann Nkunku zudem noch das "Double" aus DFB-Pokal und Europa League holen.

Kein Wunder also, dass zahlreiche internationale Top-Klubs, darunter - wie "L'Equipe" zuletzt schrieb - auch der FC Bayern, sich mit einer Verpflichtung des 1,75 Meter großen Offensivspielers beschäftigen.

Weiter RB Leipzig statt FC Bayern und Co.?

Laut "Bild" stehen die Chancen von RB, den Newcomer noch mindestens eine weitere Spielzeit zu halten, allerdings gut. Demnach seien die Bemühungen der vielen Interessenten um Nkunku bislang nicht konkret.

Die zahlungskräftigen Vereine aus der englischen Premier League sollen sich demnach (noch) zieren, wirklich ein Ablösepaket von mehr als 80 Millionen Euro für den Leipzig-Star zu schnüren. Auch Paris Saint-Germain soll sich intern noch nicht klar dazu entschlossen haben, den früheren Jugendspieler zurückzuholen.

Mit Nkunkus Berater Pini Zahavi habe die RB-Führung bei einem Treffen in der vergangenen Woche bereits die Rahmenbedingungen einer Verlängerung des bis 2024 laufenden Vertrags um ein bis zwei Jahre besprochen.

So plant RB Leipzig mit Christopher Nkunku

Nkunku soll in Leipzig dann sieben statt drei Millionen Euro pro Jahr verdienen. Zudem soll es eine ab 2023 greifende Ausstiegsklausel in Höhe von vergleichsweise moderaten 60 bis 65 Millionen Euro geben.

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff habe in dem Gespräch mit Zahavi allerdings erneut unmissverständlich geäußert, dass Nkunku in diesem Sommer unabhängig von seiner Vertragssituation nicht verkäuflich sei, so "Bild".

Das hatte der Klub-Chef zuletzt auch öffentlich betont. "Christopher Nkunku ist auch in der kommenden Saison unser Spieler", sagte Mintzlaff in der "ARD".