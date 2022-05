Bericht: BVB nimmt nächsten Abwehr-Star ins Visier

Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto via www.imago-ima

Rasmus Kristensen (l.) wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Borussia Dortmund feilt weiter an seinem Umbruch für die bevorstehende Bundesliga-Saison. Vor allem im Defensivbereich stellt sich der BVB neu auf, könnte nach den Verpflichtungen von Niklas Süle vom FC Bayern und Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg in Kürze wohl erneut auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Wie es in einem "Bild"-Bericht heißt, soll Rasmus Kristensen von RB Salzburg weiterhin im Fokus des Dortmunder Interesses stehen. Der 24-Jährige wurde schon zu Jahresbeginn häufiger im Umkreis des BVB genannt, ohne dass die Personalie bislang aber heiß wurde.

Das könnte sich in Kürze ändern, basteln die Westfalen doch mit allem Nachdruck an einer neuen Defensiv-Formation, die endlich auch wieder den aller höchsten Ansprüchen genügt.

Während der BVB in der Offensive häufig auf Top-Niveau agierte, fehlte es dem Team von Cheftrainer Marco Rose in der Abwehr in diesem Jahr zu häufig an Stabilität, Ordnung und auch Konstanz.

50 Gegentore in der Bundesliga sind der Beleg dafür, dass im Defensivbereich in 2021/2022 einiges im Argen bei der Borussia lag. Zum Vergleich: Arminia Bielefeld steht mit ebenfalls 50 Gegentoren auf dem vorletzten Platz in der Bundesliga.

BVB ohne Konstanz auf der Rechtsverteidiger-Position

Rasmus Christensen steht seit 2019 bei RB Salzburg unter Vertrag und hat sich bei den Roten Bullen zur absoluten Stammkraft entwickelt. In der laufenden Spielzeit hat er wettbewerbsübergreifend bereits 42 Pflichtspiele für die Salzburger bestritten, 41 davon in der Startformation.

Auf der Rechtsverteidiger-Position fehlte es dem BVB zuletzt an einer Konstanten Lösung. Mit unter anderem Thomas Meunier, Felix Passlack oder Marius Wolf spielten immer wieder andere Akteure hinten rechts, zudem kehrt mit Mateu Morey bald noch ein Langzeitverletzter auf diese Position zurück.

Laut dem "Bild"-Bericht könnte die dauerhafte Lösung nun aber Rasmus Kristensen heißen, will der Däne wohl unbedingt den nächsten Karriereschritt gehen.

Der viermalige Nationalspieler lief in seiner Profikarriere auch schon für den FC Midtylland sowie Ajax Amsterdam auf.

Großer Knackpunkt könnte eine mögliche Ablösesumme werden, steht der Rechtsfuß doch noch bis 2025 in Salzburg unter Vertrag.