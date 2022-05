Medien: Lewandowski-Seite erhöht Druck auf den FC Bayern

IMAGO/Joachim Sielski

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Parallel zur öffentlichen Bekanntgabe seines Wechselwunsches drängt die Entourage von Robert Lewandowski den FC Bayern angeblich zu sofortigen Transfergesprächen mit dem FC Barcelona.

Das berichtet "Sport1". Demnach sei ein Wechsel des Torjägers in diesem Sommer möglich, obwohl der deutsche Rekordmeister bislang öffentlich auf Lewandowskis bis 2023 laufenden Vertrag pochte.

Sein Berater Pini Zahavi habe mit Barca bereits eine mündliche Einigung über einen Dreijahresvertrag erzielt, hatte der TV-Sender zuvor berichtet.

Die Katalanen sollen in den Startlöchern stehen und wollen offenbar sofort in konkrete Verhandlungen einsteigen, wenn es vom FC Bayern ein Signal der Gesprächsbereitschaft gibt.

Welche Ablösesumme kassiert der FC Bayern?

Auch eine offizielle Ablöseofferte ist dann dem Bericht zufolge zeitnah zu erwarten. Zuletzt hieß es, der FC Bayern erhoffe sich eine Summe von rund 40 Millionen für Lewandowski.

Dass der 33-Jährige seinem aktuellen Arbeitgeber am liebsten so schnell wie möglich den Rücken kehren will, ist seit Samstag nicht mehr nur ein offenes Geheimnis.

Rund um den Bundesliga-Saisonabschluss beim VfL Wolfsburg bestätigten sowohl Sportvorstand Hasan Salihamidzic als auch Lewandowski selbst seine Wechselabsichten.

FC Bayern: Robert Lewandowski widerspricht Hasan Salihamidzic

Brisant: Während der Bayern-Funktionär davon sprach, Lewandowski habe das Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt, erklärte der Profi selbst in TV-Interviews nach der Partie, es habe keine konkrete Offerte seitens des Klubs gegeben.

Trainer Julian Nagelsmann bezeichnete den bevorstehenden Verlust von Lewandowski als "nicht schön" und "einen Verlust". Er werde aber nicht in Trauer ausbrechen.

Lewandowski traf ungeachtet des Wirbels um seine Person auch beim 2:2 in Wolfsburg und schraubte sein Torkonto in der Saison 2021/22 auf 35 Treffer. Der frühere Dortmunder sicherte sich damit zum siebten Mal in seiner Karriere die Torjägerkanone in der Bundesliga.