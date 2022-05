Lewandowski "wird sich die ersten Tage ärgern"

IMAGO/Revierfoto

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Robert Lewandowski will im Sommer gern vom FC Bayern zum FC Barcelona wechseln - jenem Klub, mit dem Ivan Rakitic in der Vergangenheit große Erfolge feierte. Nun hat sich Letztgenannter dazu geäußert, ob Lewandowski überhaupt zu Barca passen würde und was passiert, falls die Münchner ihn tatsächlich nicht zeitnah ziehen lassen.

Vier Pokalsiege, vier Meisterschaften, ein Champions-League-Triumph, das alles ist nur eine kleine Auswahl der vielen Erfolge, die Ivan Rakitic zwischen 2014 und 2020 beim FC Barcelona feierte. Nach dem Abgang des Mittelfeldspielers zum FC Sevilla tat sich Barca jedoch schwer, die glorreichen Zeiten sind Geschichte.

"Es ist nicht mehr das Barca von früher, es hat sich einiges getan. Es ist schwer, sich dauerhaft da oben zu halten", resümierte Rakitic bei "Sport1" und fügte an: "Wichtig ist, dass es für den Verein allmählich wieder bergauf geht. Das freut mich sehr."

In eben jener Phase will sich Rakitics Ex-Klub mit Robert Lewandowski vom FC Bayern verstärken. Das Interesse scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Allerdings wollen die Münchner den Weltfußballer eigentlich nicht ziehen lassen.

"Ich hoffe, dass man da eine gute Lösung findet. Ich kann die Bayern verstehen. Wenn man so einen Spieler wie Lewandowski, der einem Minimum 30 Tore pro Saison garantiert, behalten kann, dann muss man das auch so klar kommunizieren, weil man ihn noch ein Jahr in der Mannschaft haben möchte", sagte Rakitic zum drohenden Transfer-Zoff.

Rakitic: Dass Lewandowski vom FC Bayern weg will, ist "legitim"

"Ich verstehe aber auch die Barca-Bosse, dass sie ihn unbedingt haben möchten, wenn Lewandowski schon so klar sagt, dass er kommen will", verteidigte der 34-Jährige die Abwanderungsgedanken des Polen. Dass dieser nach seiner Zeit beim BVB und in München noch einmal "ein neues Kapitel" erleben möchte, sei "legitim".

Lewandowski würde zudem perfekt zu Barca passen. Genaugenommen sogar in "jede Mannschaft", so Rakitic weiter. "Es gibt nur ein oder zwei andere, die mit ihm mithalten können."

Sollten die Bayern-Bosse wie angekündigt tatsächlich ein Wechselveto für den Sommer einlegen und den Angreifer erst 2023 ziehen lassen, würde er dies akzeptieren, glaubt Rakitic. "Natürlich wird sich Lewandowski die ersten Tage darüber ärgern, dass er noch nicht weg darf, aber er ist ein Vollprofi und wird weiter das Beste für die Bayern und sich geben. Es geht ja auch um seine Karriere", erklärte der Kroate.

"Er würde noch mehr als 100 Prozent geben, weil er weiß, dass es das letzte Jahr im Bayern-Trikot ist", führte der Mittelfeldspieler des FC Sevilla aus.

Aber das letzte Wort im Transfer-Poker ist ohnehin noch nicht gesprochen. "Die Verhandlungen haben jetzt erst begonnen. Es werden sicher harte Gespräche, davon kann man ausgehen", blickte Rakitic auf die nächsten Tage und Wochen.