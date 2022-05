Bayern-Verteidiger in der Premier League gehandelt

foto2press/Oliver Baumgart via www.imago-images.de

Chris Richards vom FC Bayern soll Bewunderer in der englischen Premier League haben

Beim FC Bayern feierte Chris Richards im Juni 2020 sein Profi-Debüt, der Durchbruch gelang dem Verteidiger allerdings erst in der vergangenen Saison der Fußball-Bundesliga während eines Leih-Engagements bei der TSG 1899 Hoffenheim. 2022/23 steht der US-Amerikaner wieder im Kader des deutschen Rekordmeisters. Richards Leistungen im Kraichgau sollen allerdings auch das Interesse eines Klubs aus der englischen Premier League geweckt haben.

Crystal Palace soll auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden sein. Das berichtet der "Telegraph". Demnach soll Coach Patrick Vieira darüber nachdenken, der Defensive der "Eagles" mit Richards mehr Tiefe zu verleihen.

Richards, der in der vergangenen Spielzeit 21 Pflichtspiele (1 Tor/1 Vorlage) für die TSG Hoffenheim sowie zwei Einsätze für den FC Bayern bestritt, steht in der bayerischen Landeshauptstadt noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag.

Die Münchner können sich die Gerüchte also äußerst entspannt zu Gemüte führen. Sollte man Richards zutrauen, zu einer echten Alternative im Kader zu werden, dürfte der US-Nationalspieler eine Chance bekommen. Sollte eine lohnende Offerte eintrudeln, dürfte ein Wechsel aber wohl kaum ein Tabuthema sein.

Feste Verpflichtung vom FC Bayern für die TSG Hoffenheim wohl zu teuer

Am lieben Geld scheitert hingegen wohl ein fester Transfer nach Sinsheim. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern sagt, wir geben den für einen niedrigen Betrag ab", erklärte Hoffenheim-Manager Alexander Rosen Anfang Mai und deutete damit an, dass die TSG wohl nicht allzu tief in die Tasche greifen würde.

Unklar ist, wo Richards seine Zukunft sieht. Beim FC Bayern ist die Konkurrenz ausgesprochen groß, aber auch Crystal Palace konnte 2021/22 defensiv überzeugen. Mit 46 Gegentoren in 38 Liga-Spielen stellte man immerhin die siebtbeste Abwehrreihe der Premier League.