Bestätigt: Schalke wird Millionen-Flop nicht los

Philippe Crochet via www.imago-images.de

Rabbi Matondo kehrt zum FC Schalke 04 zurück

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 muss einen neuen Abnehmer für Rabbi Matondo finden. Sein Leih-Klub Cercle Brügge zieht die Kaufoption für den 21 Jahre alten walisischen Nationalspieler nicht.

Das bestätigte der belgische Erstligist am Donnerstagabend. Demnach sei Matondo zwar "lange Zeit bereit gewesen", in Brügge zu bleiben.

Letztlich sei es aber nicht zu einer Einigung mit dem Profi gekommen. "Rabbi kehrt damit zurück zum FC Schalke 04", teilte Cercle mit.

Bitter für die Königsblauen: Im Falle eines festen Wechsels Matondos nach Belgien hätte der klamme Klub kolportierte 3,5 Millionen Euro kassiert. Zudem hätte man den Gutverdiener von der Gehaltsliste bekommen.

Rabbi Matondo zu teuer für den FC Schalke 04

Nun muss Schalke einen neuen Abnehmer für den Flügelstürmer finden, denn Matondo ist für den Verein trotz der Rückkehr in die Erstklassigkeit nicht zu bezahlen.

Die Basis für Verhandlungen mit etwaigen Interessenten ist angesichts dieser Zwangslage allerdings nicht sehr gut.

Jedoch liegt hinter Matondo eine starke Saison in der belgischen Jupiler League. Für Cercle war der Youngster in 26 Punktspielen an elf Treffern beteiligt (neun Tore/zwei Assists). Bei der Wahl zum "Youngster des Jahres" in Belgien belegte Matondo den dritten Platz.

Cercle Brugge heeft de aankoopoptie voor Rabbi Matondo (21) in de huurovereenkomst met FC Schalke 04 niet geactiveerd. Cercle was lange tijd bereid om dat wel te doen, maar een akkoord met de speler voor een definitieve overgang werd niet gevonden. — Cercle Brugge (@cercleofficial) 2. Juni 2022

Nur zwei Tore im Trikot des FC Schalke 04

Klar ist jetzt bereits, dass Matondos Engagement für Schalke zu einem dicken Minus-Geschäft werden wird. Happige neun Millionen Euro überwies man zu Champions-League-Zeiten im Januar 2019 für das vermeintliche Top-Talent an Manchester City.

Die Hoffnung, Matondo werde eine ähnliche Entwicklung nehmen wie Jadon Sancho beim Erzrivalen Borussia Dortmund wurde aber bitter enttäuscht. In 32 Pflichtspielen im königsblauen Trikot gelangen ihm nur zwei Treffer.

Eine Leihe zu Stoke City in der Rückrunde 2020/2021 war ebenfalls ein Fehlschlag. Wettbewerbsübergreifend elf Partien (ein Tor) bestritt Matondo lediglich für die Potters.