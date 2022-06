Dann wackelt das "Basta" des FC Bayern bei Lewandowski

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Robert Lewandowski will den FC Bayern nach acht Jahren verlassen

Die Fronten zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern sind aktuell verhärtet. Der Weltfußballer will in diesem Sommer weg, hat bereits öffentlich betont, dass das Kapitel in München für ihn abgeschlossen sei. Der deutsche Meister hingegen denkt bisher gar nicht daran, seinen Superstar im Sommer abzugeben. Was den Klub jetzt noch zum Umdenken bewegen könnte.

Die Ansage von Oliver Kahn auf der Meisterfeier des FC Bayern auf dem Münchner Marienplatz war unmissverständlich: "Robert hat bei uns noch einen Vertrag für die nächste Saison. Diesen Vertrag wird er erfüllen - Basta!", so die Ansage des Vorstandsvorsitzenden des Rekordmeisters im "Bayrischen Rundfunk".

Dass diese Ankündigung doch wackeln und der polnische Stürmerstar in diesem Jahr noch nach Spanien zum FC Barcelona wechseln könnte, scheint aber mittlerweile immer wahrscheinlicher.

Ein Umdenken könnte beim FC Bayern in erster Linie noch stattfinden, sollte sich in Sachen mögliche Ablösezahlung vom FC Barcelona noch etwas tun. "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl stellte im Podcast "Bayern Insider" ein simples Zahlenwerk vor, bei dem die Münchner wohl doch verhandlungsbereit wären.

"Das Basta des FC Bayern könnte wackeln, wenn das Angebot des FC Barcelona die 32 Millionen Euro noch übersteigen wird", so der Transferexperte.

Experte des FC Bayern rechnet mit Verkauf von Lewandowski

Er fügte hinzu, wo die Schmerzgrenze der Münchner beim 33-Jährigen liegen könnte: "Ich glaube, wenn eine Vier vorne steht bei einem Angebot, dann wird bei den Bayern definitiv intern drüber diskutiert, ob man sich mal zurückmelden sollte beim FC Barcelona."

Nach Mutmaßung des Bayern-Reporters wird es im Sommer, anders als vom Klubchef Oliver Kahn zuletzt noch proklamiert, zu einer Trennung zwischen dem deutschen Branchenprimus und seinem erfolgreichsten Stürmer der letzten Jahrzehnte kommen.

Klar ist allerdings weiterhin, dass der FC Bayern selbst am Ende der Transferposse die Entscheidung trifft, ob er Lewandowski ein Jahr vor Vertragsende verkaufen wird oder nicht.