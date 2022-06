Neuer schließt zu Lahm auf

IMAGO/Sportfoto Zink / HMB / Julien Becker

Neuer hat Lahm eingeholt

Nationaltorhüter Manuel Neuer hat am Samstag sein 53. Länderspiel als DFB-Kapitän bestritten und mit Philipp Lahm in der Liste der Rekord-Spielführer gleichgezogen. Neuer stand im Nations-League-Spiel gegen Italien in Bologna in der Startaufstellung.

Für den Torhüter vom deutschen Rekordmeister Bayern München war es der insgesamt 110. Einsatz für die Fußball-Nationalmannschaft.

Die Rekord-Kapitäne des DFB in der Übersicht:

1. Lothar Matthäus 75 Spiele als Kapitän/150 insgesamt

2. Michael Ballack 55/98

3. Philipp Lahm 53/113

3. Manuel Neuer 53/110

5. Karl-Heinz Rummenigge 51/95

6. Franz Beckenbauer 50/103

7. Oliver Kahn 49/86

8. Uwe Seeler 40/72

9. Jürgen Klinsmann 36/108

10. Paul Janes 31/71