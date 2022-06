Darum hat ManCity Haaland noch nicht vorgestellt

IMAGO/VEGARD GRoTT

Erling Haaland wechselt vom BVB zu Manchester City

Der Wechsel von Ex-BVB-Star Erling Haaland zu Manchester City ist längst in trockenen Tüchern, vorgestellt wurde der Norweger vom englischen Meister aber bis heute nicht. Das hat Gründe.

Wie das Portal "The Athletic" berichtet, lässt sich Manchester City mit der offiziellen Vorstellung von Erling Haaland bewusst Zeit. Die Verzögerung ist demnach Teil eines ausgeklügelten Plans.

Bereits vor zwei Wochen reiste der Norweger zu einem offiziellen Foto-Shooting nach Manchester. Bilder im City-Trikot existieren also schon.

Doch weil der englische Meister aus dem Mega-Transfer vor allem aus marketingtechnischen Gründen "jeden Tropfen ausquetschen" will, spannt der Klub die Fans weiter auf die Folter, schreibt "The Athletic".

Für den Norweger ist eine spezielle Vorstellung geplant, die in einem Treffen mit den eigenen Fans münden soll. Schon zuvor will ManCity dem Bericht zufolge eine große Social-Media-Kampagne starten, die die Werbetrommel mit ordentlich Vorlauf rühren soll. Bereits in der kommenden Woche könne diese losgehen, heißt es.

Erling Haaland will seine BVB-Nummer behalten

Neben dem großen "Enthüllungsplan" gibt es laut "The Athletic" noch einen weiteren Punkt, den Manchester vor der Vorstellung des Ex-BVB-Stars klären muss. Dabei geht es um die Frage, welche Rückennummer Haaland künftig tragen wird.

Der Norweger würde seine 9 aus Dortmund gerne behalten, diese ist bei City aber von Gabriel Jesus besetzt. Und so lange der Brasilianer noch Teil des Kaders ist, soll ihm diese Nummer auch nicht weggenommen werden. Laut "The Athletic" ist das ein expliziter Wunsch der Mannschaft.

Dieses Problem könnte sich allerdings schon zeitnah lösen, zumal Jesus bereits ins Schaufenster gestellt wurde und das Interesse von einigen Klub auf sich gezogen hat. Sein Abschied von City ist womöglich nur noch eine Frage von wenigen Tagen. Dann wäre der Weg für Haaland zur 9 frei.