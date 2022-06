Spekulationen um Isak-Rückkehr zum BVB

IMAGO

Alexander Isak verpasste den Durchbruch beim BVB

Borussia Dortmund ist weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger für Torjäger Erling Haaland. In der Diskussion um mögliche Neuzugänge taucht auch der Name eines alten BVB-Bekannten auf: Alexander Isak.

Hugo Ekitike, Adam Hlozek, Sebastién Haller, Sasa Kalajdzic und und und: Die Liste der Stürmer, die in den letzten Wochen und Monaten bei Borussia Dortmund gehandelt wurden, ist lang.

Offiziell vom Markt ist bislang nur das tschechische Top-Talent Hlozek. Der 19-Jährige schließt sich BVB-Ligakonkurrent Bayer Leverkusen an.

Auch der gleichaltrige Franzose Ekitike ist wohl nicht mehr zu haben. Er steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel von Stade Reims zu Newcastle United.

Neben Haller und Kalajdzic, um den sich der BVB angeblich ab Ende Juni nach seinem Urlaub intensiv bemühen will, bringen die "Ruhr Nachrichten" noch einige weitere Namen ins Gespräch, die in den Dortmunder Überlegungen eine Rolle spielen könnten.

Kehrt Alexander Isak zum BVB zurück?

Unter anderem spekuliert das vereinsnahe Blatt über eine mögliche Rückkehr von Alexander Isak. Den inzwischen 22 Jahre alten Schweden verpflichtete der BVB im Januar 2017 als vermeintliches Top-Talent von AIK Solna.

In Schwarz und Gelb schaffte Isak den Durchbruch aber nicht. Anfang 2019 zog er zunächst auf Leihbasis zu Willem II in den Niederlanden, im darauf folgenden Sommer zu Real Sociedad weiter. Dort stehen immerhin 43 Treffer in 130 Pflichtspielen in seiner Statistik.

Allerdings: Eine bei seinem Wechsel vereinbarte Rückkauf-Option für Isak besitzt der BVB nicht mehr. Real Sociedad strich diese im Sommer 2021 gegen die Zahlung einer angeblich mittleren einstelligen Millionensumme aus Isaks Vertrag. Dessen Marktwert wird heute auf rund 30 Millionen Euro taxiert.

Weitere Kandidaten im BVB-Visier

Deutlich günstiger wäre dem "RN"-Bericht zufolge Moussa Dembélé von Olympique Lyon zu haben. Weniger als 20 Millionen Euro würden demnach für seine Dienste fällig werden - auch, weil Dembélés Vertrag beim früheren französischen Serienmeister im Sommer 2023 ausläuft.

Auch Namen wie Dion Beljo (NK Osijek) oder Jordan Siebatcheu (BSC Young Boys) finden bei den "RN" Erwähnung.

Zudem greift das Blatt die bereits aus italienischen Medien bekannten Gerüchte um Gianluca Scamacca von US Sassuolo auf. Der 23-Jährige soll allerdings weit mehr als 40 Millionen Euro kosten - für den BVB wohl zu viel.