Presse: "1:1 - das neue Lieblingsergebnis"

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Die deutsche Nationalmannschaft enttäuschte gegen Ungarn

Auch im dritten Nations-League-Spiel kam die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht über ein Remis hinaus. Gegen Ungarn trennte sich das Team von Trainer Hansi Flick mit 1:1. Während die deutschen Medien hart mit dem DFB-Team ins Gericht gehen, wir die ungarische Auswahl in ihrer Heimat gefeiert. Die Pressestimmen zum Spiel:

Ungarn

Magyar Demokrata: "Ein weiteres ungarisches Wunder. So kämpft man. Die ungarische Mannschaft hat erneut gezeigt, dass sie mit den Besten mithalten kann."

Magyar Hírlap: "Die ungarische Nationalmannschaft erreichte in einem hervorragenden Spiel ein glänzendes Unentschieden gegen Deutschland. Die ungarische Mannschaft spielte sehr organisiert, teilweise sogar frech."

Népszava: "Die Ungarn zeigten ein tolles Spiel, sie waren den Deutschen ein ebenbürtiger Gegner. Die Spieler brauchen sich nicht zu schämen, die Stimmung war die ganze Zeit fantastisch."

Deutschland

kicker: "Das Ergebnis war vertraut, die Art und Weise des Vortrags von Budapest ungewohnt. Zumindest seit Hansi Flick die Nationalelf übernommen hat. Es war das vierte 1:1 in Folge, und doch hat die deutsche Mannschaft etwas verloren: die Grundelemente, die Körpersprache, das gute Gefühl aus dem England-Spiel."

Bild: "Deutschland und die Nations League: Das wird keine Liebesbeziehung mehr. In Ungarn gibt es für die deutsche Mannschaft mal wieder nur ein 1:1, bereits das vierte in Folge. Nach den Spielen gegen Italien und England definitiv die enttäuschendste Leistung. Zum Glück ist die WM nicht gestern losgegangen, sondern beginnt erst in 165 Tagen."

RTL: "Neuer rettet gegen Ungarn das nächste Remis. Das war wieder mal mager, nein: zu wenig! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt auch im dritten Spiel der Nations League ohne Sieg. Mit einem 1:1 gegen Ungarn ist die DFB-Elf aufgrund einer wackeligen und unkonzentrierten Schlussphase sogar noch gut bedient."

ntv: "DFB-Elf kann in Nations League nicht gewinnen. Zwei frühe Tore machen Hoffnung auf ein spektakuläres Spiel zwischen Ungarn und Deutschland. Dazu kommt es nicht."

Süddeutsche: "1:1 - das neue Lieblingsergebnis. Die deutsche Nationalmannschaft enttäuscht in der Nations League gegen Ungarn und sammelt das vierte 1:1 im vierten Spiel hintereinander. Die Bilanz unter Bundestrainer Hansi Flick liest sich allmählich kurios."

FAZ: "Beim Nations-League-Spiel in Ungarn erreicht ein kraftloses deutsches Team sein Standardergebnis. Nach frühem Rückstand trifft wieder Jonas Hofmann. Doch der vergibt auch die große Chance zum Sieg."

Spiegel: "In Ungarn suchte die deutsche Nationalelf nach einem Erfolgserlebnis, sammelte aber das dritte Remis in der Nations League. Sorgen macht die Leistung – besonders die des Sturms, der nur einmal aufs ungarische Tor schoss."

Zeit: "Der DFB-Elf fehlte das Tempo und, weitaus schlimmer, so etwas wie eine Spielidee. Mit langen Bällen aus der eigenen Hälfte jedenfalls sind nur wenige Teams Weltmeister geworden."

Focus: "Beim vierten 1:1 in Serie enttäuscht die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick einmal mehr - in Ungarn fällt das Team durch geringes Tempo und mangelnde Ideen auf."