Darum droht Marc Roca das Aus beim FC Bayern

Marc Roca steht beim FC Bayern angeblich vor dem Abschied

Der FC Bayern hat sich durch die Verpflichtung von Ryan Gravenberch im Mittelfeld verstärkt. Für den einst als Thiago-Nachfolger geholten Marc Roca sind das keine guten Nachrichten. Seine Zeit in München läuft ab.

Viel größer hätte die Herausforderung für Marc Roca beim FC Bayern nicht sein können. Nach dem Triple-Gewinn 2020 folgte der defensive Mittelfeldspieler an der Säbener Straße auf Thiago, der den Verein kurz zuvor in Richtung Liverpool verlassen hatte.

Dass Roca kein Eins-zu-eins-Ersatz für den katalanischen Ballkünstler ist, war den Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic schon damals klar. Trotzdem dürften sich die Klubbosse vom ehemaligen U21-Europameister mehr erhofft haben.

Seit fast zwei Jahren kommt Roca beim FC Bayern nur sporadisch zum Zug. Gerade einmal 24 Pflichtspiele absolvierte der 25-Jährige in seinen ersten beiden Saisons an der Isar. Sowohl unter Hansi Flick als auch unter Julian Nagelsmann konnte Roca keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

"Für mich ist es eine Ehre, unter ihm trainieren und spielen zu können, er ist für meine Entwicklung sehr wichtig", sagte der Spanier im Januar gegenüber dem "kicker" über seinen Cheftrainer. Nagelsmann selbst lobte den Sechser in der Vergangenheit mehrfach für dessen Einstellung. Dennoch hat der 34-Jährige keine richtige Verwendung für Roca.

Gravenberch-Kauf der nächste Nackenschlag

Stattdessen soll dem am Montag verpflichteten Gravenberch die Zukunft im zentralen Mittelfeld gehören. Der Kauf des 20 Jahre alten Niederländers, der von Ajax Amsterdam kommt, ist ein weiterer Nackenschlag für Roca.

Mit den beiden Stammkräften Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie Marcel Sabitzer und eben Gravenberch ist die Konkurrenz für Roca im zentralen Mittelfeld äußerst groß - daran ändert auch der Abgang von Corentin Tolisso nichts.

Längst nehmen die Spekulationen über einen möglichen Wechsel des Katalanen Fahrt auf. Nachdem Roca in den letzten Wochen immer wieder mit Eintracht Frankfurt sowie Betis Sevilla und der AS Rom in Verbindung gebracht wurde, führt die heißeste Spur aktuell zu Leeds United.

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg hat der FC Bayern bereits eine Einigung mit dem englischen Erstligisten erzielt. Demnach winkt den Münchnern eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro, plus Bonuszahlungen.

Somit könnten die Rot-Weißen mit Roca sogar noch einen Transfergewinn erzielen. Der FC Bayern hatte dem Vernehmen nach 2020 rund neun Millionen Euro für Roca an Espanyol Barcelona überwiesen.

FC Bayern will Roca angeblich verkaufen

"Bild"-Reporter Tobias Altschäffl erklärte unlängst im Podcast "Bayern Insider", dass Roca "unbedingt weg" soll. Der FC Bayern würde den Ersatzspieler am liebsten verkaufen, hieß es. Die Münchner seien bezüglich dieses Vorhabens "optimistisch".

Nach Informationen des "kicker" präferiert Roca trotz seines bis 2025 gültigen Vertrags ebenfalls eine Trennung. Somit läuft offenbar alles auf einen Wechsel hinaus.

Als vergeudete Zeit wird Roca sein Engagement beim FC Bayern aber wohl dennoch nicht in Erinnerung behalten. Er sei in Münchner "ein viel kompletterer Spieler" geworden, sagte der defensive Mittelfeldmann im Februar gegenüber den Klubmedien. Die hinzugewonnenen Fähigkeiten wird Roca womöglich schon bald in Leeds präsentieren.

Jannik Kube