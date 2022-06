Raum-Wechsel zum BVB droht zu platzen

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

David Raum soll ein Wunschspieler des BVB sein

Ein Wechsel von Nationalspieler David Raum zu Borussia Dortmund wird laut Medienberichten zunehmend unwahrscheinlicher. Offenbar ist die zahlungskräftige Konkurrenz im Poker um den Linksverteidiger der TSG Hoffenheim für den BVB zu groß.

Wie "Bild" und "Sky" übereinstimmend vermelden, sind mehrere Klubs aus der englischen Premier League ebenfalls an Raum interessiert, namentlich West Ham United, Newcastle United und angeblich sogar Rekordmeister Manchester United.

Die Insel-Vereine sollen in dem Transfer-Poker in der Pole Position sein, auch wenn sich Raum selbst angeblich einen Wechsel zum BVB gut vorstellen kann.

David Raum zu teuer für den BVB?

Hintergrund ist einmal mehr das liebe Geld: Für Raum wäre in diesem Sommer wohl eine Ablöse jenseits der 40 Millionen Euro fällig - eine für die Dortmunder zumindest derzeit völlig utopische Summe.

Bitter für den BVB: Eine Ausstiegklausel in Höhe von angeblich 30 Millionen Euro gibt es zwar in Raums bis 2026 laufendem Vertrag in Hoffenheim.

Diese greift laut "kicker" aber erst ab dem Sommer 2023. In der anstehenden Wechselperiode wäre die Entschädigungszahlung für die Kraichgauer demnach hingegen frei verhandelbar.

BVB muss Streichkandidaten loswerden

Um überhaupt ernsthaft ins Werben um Raum einzusteigen, müsste der BVB erst einmal Spieler von der vereinsinternen Streichliste loswerden, insbesondere die Linksverteidiger Nico Schulz und Raphael Guerreiro, die angeblich beide zum Verkauf stehen.

Auch für Manuel Akanji ist noch kein Abnehmer gefunden. Zudem gilt Thorgan Hazard als Wechselkandidat.

Raum war erst im vergangenen Sommer von Greuther Fürth nach Hoffenheim gewechselt, legte dort aber einen geradezu kometenhaften Aufstieg bis in die Nationalmannschaft hin. Bei neun Länderspielen und einigen starken Auftritten im DFB-Dress steht der Newcomer inzwischen.

Kein Wunder also, dass er nicht nur beim BVB einige Begehrlichkeiten weckt.