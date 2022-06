Top-Klub offenbar chancenlos im Lewandowski-Poker

IMAGO

Will den FC Bayern verlassen: Robert Lewandowski

Auch nach der von Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits angekündigten Verpflichtung von Sadio Mané bleibt die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern ungeklärt. Einer der gehandelten Top-Klubs soll jedoch keine Chance auf die Verpflichtung des polnischen Torjägers haben.

Zumindest öffentlich herrscht in der Causa Robert Lewandowski aktuell Funkstille.

Weder Vertreter des FC Bayern noch der Superstar selbst oder sein Berater Pini Zahavi gaben in den letzten Tagen Wasserstandsmeldungen ab.

Auch markige Ansagen des 33-Jährigen, wie zu Beginn der vergangenen Länderspielphase, sucht man derzeit vergeblich.

Alle Parteien sollen einen "Nichtangriffspakt" vereinbart haben. Die Lewandowski-Seite wartet angeblich zunächst auf ein nachgebessertes Angebot des FC Barcelona an den FC Bayern.

FC Bayern: Nicht nur ein Interessent für Robert Lewandowski

Die Katalanen sollen allerdings nicht der einzige Klub sein, der die Situation des trotz Vertrags bis 2023 wechselwilligen Goalgetters ganz genau beobachtet.

Auch Paris Saint-Germain, Manchester United und zuletzt wieder verstärkt dem FC Chelsea werden Ambitionen nachgesagt, Lewandowski zu verpflichten.

Zumindest die Blues haben laut "Sport1" aber keine Chance, einen solchen Coup zu landen. Lewandowski habe kein Interesse, an die Stamford Bridge zu wechseln, heißt es - und das, obwohl Teammanager Thomas Tuchel laut "ESPN" intern auf einen Transfer des Angreifers drängt.

Hat Robert Lewandowski "Angst" vor der Premier League?

Wie Lewandowskis früherer Berater Cezary Kucharski unlängst gegenüber "Sport1" bestätigte, sei die englische Premier League ohnehin kein Wunschziel seines ehemaligen Klienten - im Gegenteil.

Lewandowski habe "wirklich Angst" davor, auf der Insel nicht so effektiv sein zu können wie in Deutschland, so der Spieler-Agent.

Der seit jeher umworbene Profi selbst habe ihm gegenüber jedoch immer eine "infantile Erklärung" für seine Abneigung gegen die beste Fußball-Liga der Welt genutzt, "dass es in England so oft regnet. Das hat er so zu mir gesagt".